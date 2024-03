È scomparso Péter Eötvös, compositore e direttore d’orchestra ungherese

Il grande artista è morto a 80 anni a Budapest. Fino all’ultimo ha lottato per la sua arte, nel 2011 aveva ricevuto il Leone d’oro alla Biennale della Musica

Marco Di Battista – Città del Vaticano

È scomparso ieri, domenica 24 marzo, nella sua casa di Budapest il compositore e direttore d’orchestra ungherese Péter Eötvös. Il 2 gennaio scorso, aveva compiuto ottant’anni. Teneva molto a sottolineare che il suo luogo di nascita, la Transilvania, fosse un punto d’incontro di diverse culture. Come raccontano i musicisti dell’Orchestra Budapest, fino all’ultimo momento ha lottato contro la sua malattia e per la musica e con grandissima generosità aveva offerto suggerimenti agli interpreti che, proprio il giorno prima della morte, sabato, avevano eseguito il suo “Focus”, Concerto per sassofono e orchestra.

Mesi fa i primi segni della malattia

I primi segni della malattia erano venuti fuori una decina di mesi fa mentre provava la nuova versione corretta del Concerto di Amburgo di Gyorgy Ligeti, suo amico e collega, che avrebbe dovuto dirigere e che poi, proprio per i problemi di salute non fu in grado di eseguire.

L'impegno per i giovani

Leone d’oro alla Biennale Musica del 2011, Eötvös ha conquistato un ruolo importante nella musica europea sia da compositore che da direttore. In questo senso, particolarmente importante è stato senza dubbio il periodo dal 1979 al 1991, quando fu direttore musicale del Ensemble InterContemporain, una delle più importanti formazioni di musica contemporanea, fondata da Pierre Boulez. Impegnato anche come educatore e pedagogo, aveva fondato un suo istituto dedicato ai giovani direttori o compositori interessati alla musica contemporanea e ai nuovi linguaggi nel 1991 e poi, nel 2004, una vera e propria fondazione.