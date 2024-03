Nominati gli ambasciatori per il dialogo e la pace dell’Osa

Il rabbino Daniel Ernesto Goldman, il sacerdote Guillermo Martín Marco e il leader islamico Omar Ahmed Abboud hanno ricevuto l’incarico dal segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani Luis Almagro. Le congratulazioni del cardinale Ayuso Guixot

Tre nomine per la pace e il dialogo. Tutto è nato sette anni fa quando il presidente dell’Organizzazione degli Stati Americani Luis Almagro aveva incontrato il Papa e da lì era scaturita l’idea della piattaforma America in Dialogue-Our Common Home, a sua volta in linea con una proposta che l'allora vescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, aveva avviato in Argentina.



I tre ambasciatori

Le nomine formalizzate ieri, nel corso di una cerimonia tenutasi dell’Osa a Washington, hanno questo retaggio alle spalle e le tre personalità che le hanno ricevute - il rabbino Daniel Ernesto Goldman, il sacerdote Guillermo Martín Marco e il leader islamico Omar Ahmed Abboud - avranno l’incarico di contribuire al lavoro de segretario generale dell'Organizzazione nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del dialogo tra le fedi nel continente americano.



Almagro ha ricordato durante la cerimonia l’“impulso all'approfondimento del dialogo interreligioso tra credi diversi” dato dall’Osa, “con l'obiettivo speciale di promuovere il Dialogo e la Pace nel mondo”, attraverso il “consolidamento della democrazia rappresentativa, la prevenzione delle possibili cause di difficoltà, la risoluzione pacifica delle controversie che sorgono tra gli Stati membri e la promozione della giustizia e della sicurezza sociale”, definiti da Almagro tra “gli scopi essenziali dell'Osa".



Il messaggio del cardinale Ayuso Guixot

Congratulazioni per le nomine è stata espressa in un messaggio dal cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, che si è detto felice dell’arricchimento che potranno portare i nuovi ambasciatori “per il futuro della nostra società e del mondo intero”.