Istituita una cabina di regia per una rete di Centri “Pancreas Unit"

La struttura è stata creata all’interno dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute italiano, i gruppi di lavoro coordinati da Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche della Fondazione Policlinico Gemelli

Vatican News

Tre gruppi di lavoro - uno di epidemiologia, prevenzione e ricerca, un secondo sull’assistenza e un terzo focalizzato su formazione e accreditamento – con l’obiettivo di creare una rete di “Pancreas Unit” e “assicurare al cittadino la migliore assistenza” per quanto riguarda l’aspetto della cura e della prevenzione di questo organo vitale.



Ad avviare oggi la cabina di regia incaricata di questa attività sono stati l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute italiano e la Fondazione Policlinico Gemelli. I lavori saranno coordinati da Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche della Fondazione - nonché ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Clinico Scientifico dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola - e conteranno, spiega una nota del Ministero, su “esperti di elevata professionalità” con il “compito di coordinare le strategie di attuazione e implementazione della Rete in raccordo con tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale”.



La rete è un “approccio vincente”



“Ringrazio il ministro Orazio Schillaci per la nomina a Coordinatore dei gruppi di lavoro della Cabina di regia per le ‘Pancreas Unit’ e per l’attenzione riservata a questo tema così rilevante”, commenta in una nota del Gemelli il professor Alfieri. La rete, sottolinea, aiuterà a “definire i criteri” per l’istituzione delle unità, “dettagliandone le caratteristiche lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale” e “come ha dimostrato l’esperienza delle Breast Unit, è questo l’approccio vincente”. Un altro vantaggio, conclude, riguarderà “anche la ricerca e la prevenzione”.