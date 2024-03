La Giornata dell'Acqua nel segno di "Water for peace"

Un'immagine di scarsità d'acqua in Somalia (AFP or licensors)

In occasione dell’appuntamento mondiale annuale del 22 marzo, il digital talk di Earth Day Italia moderato da Pierluigi Sassi. L’Onu: le risorse idriche possono creare pace o scatenare conflitti

Vatican News

Lo sguardo è giù puntato su aprile, alla Giornata mondiale per la terra del 22. Ma come ormai da tempo accade, un mese prima il tema ambientale ha il suo focus sull’elemento basilare della vita umana, nel cui nome le Nazioni Unite hanno più volte ricordato che è possibile “creare pace o scatenare conflitti”. Nella sua 32.ma Giornata mondiale, l’acqua dunque sarà protagonista domani, 22 marzo, del digital talk dal titolo "Water for Peace", organizzato da Earth Day Italia (EDI) e trasmesso in diretta su ansa.it e su earthday.it a partire dalle 10.40.

Gli interventi al digital talk

Sarà lo stesso presidente di EDi Pierluigi Sassi a moderare l'incontro assieme alla giornalista Rai Chiara Giallonardo, che intervisterà il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Tra gli interventi, quello del governatore del Piemonte Alberto Cirio, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, di Francesca Bernardini, capo della Cooperazione Transfrontaliera presso la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) e altre personalità istituzionali. Tra gli ospiti anche Moby Dick, noto street artist e attivista nella difesa del mondo animale, che realizzerà un'opera live.

L'Onu: l'accesso all'acqua, rischio di gravi tensioni

“Quando l'acqua è scarsa o inquinata, o quando le persone hanno un accesso disuguale o nessun accesso - afferma l’Onu - le tensioni possono aumentare tra comunità e Paesi. Più di 3 miliardi di persone in tutto il mondo dipendono dall'acqua che attraversa i confini nazionali".