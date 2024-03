Economy of Francesco, una maratona di lettura nel segno della pace

Ci sono la richiesta e la ricerca della pace al centro dell’odierna iniziativa online: dodici ore no stop, dalle 8 alle 20 on line. Letture, riflessioni, preghiera, musica, testimonianze da ogni parte del mondo per dire “no” ad ogni forma di guerra

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Una catena di voci che leggono parole e storie di pace. Volontari, ragazzi, giovani e adulti che interpretano libri scritti da autori e autrici di tutto il mondo, brani di narrativa, poesia, interviste e molto altro. Provengono da ogni latitudine: Terra Santa, Cile, Iraq, Perù, Italia, Brasile, Norvegia e altri paesi. Sono i partecipanti alla Maratona di lettura online “Ask for peace” promossa dai giovani economisti e imprenditori di “The Economy of Francesco” (EoF) per la giornata odierna. Il versetto che accompagna l’edizione di quest’anno è tratto dal Cantico di Frate Sole di San Francesco d’Assisi: “Blessed are those who endure in peace - Beati quelli ke 'l sosterrano in pace”.



L'alternativa della pace

L’iniziativa trasmessa in streaming su Youtube, prevede 12 ore senza interruzione di letture, riflessioni, testimonianze, preghiera, musica per ribadire la necessità della pace messa particolarmente a rischio a livello planetario in questo momento storico. Infatti è proprio “quando la pace fatica a farsi strada” che è necessario adottare “altre vie per alimentare il suo sogno di profezia”, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa. C’è bisogno di “una pace raggiunta con mezzi di pace: il dialogo, la conoscenza delle ragioni dell’altro, il pensiero critico, il rifiuto della violenza”, “incontri, marce, condivisioni di storie, azioni collettive”.

Voci per il dialogo

Tante le attività messe in campo oltre alle sessioni di lettura online: esibizioni di artisti provenienti da regioni in conflitto, partecipazione a discussioni con ONG che operano in zone di guerra, webinar sui temi della pace e della risoluzione dei conflitti, conversazioni con le vittime dei conflitti, momenti di meditazione guidata e preghiera.

Ad avvicendarsi in questa staffetta di voci dalla 8 del mattino alle 20 di sera: il romanziere e pacifista sudafricano Olive Schreiner, la giornalista e corrispondente di guerra Barbara Schiavulli, i giovani di Rondine Cittadella della Pace e collegamenti da Betlemme, Italia, Perù, Indonesia, Francia, Brasile, Libano, Norvegia, Pakistan, Stati Uniti: tante voci insieme per ribadire che l’unica guerra giusta è quella che non viene combattuta.

Arte e letteratura per la pace

La realtà dei conflitti armati è stata indagata ed espressa in tutta la loro drammaticità dall’arte e dalla letteratura che hanno saputo metterne a nudo strategie di potere, assurdità e sofferenze. Sono innumerevoli anche le pagine e le opere che hanno contribuito a comprendere come costruire, preparare, pensare la pace ed evitare che la il pensiero della guerra possa conquistare il cuore e il cervello dell’uomo.

The Economy of Francesco

La maratona di lettura EoF, dedicata lo scorso anno al sostegno dei diritti delle donne vuole essere occasione di testimonianza e riflessione, ma anche opportunità per sostenere azioni umanitarie messe in campi da varie organizzazioni ed enti impegnati nelle zone di guerra.

Per un'economia della vita

“The Economy of Francesco” è una comunità internazionale di giovani economisti, imprenditori e change-makers impegnati in un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale verso una nuova economia. Incontrando questi giovani ad Assisi Papa Francesco ha firmato con loro un Patto auspicando una “nuova economia, ispirata a san Francesco d’Assisi”: “oggi – si legge nel documento del 24 settembre 2022 – “può e deve essere un’economia amica della terra, un’economia di pace. Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni.”