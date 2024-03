Un concerto rende omaggio all’azione pastorale del Papa

La Banda Musicale Giuseppe Verdi, della provincia di Cosenza, suonerà nel pomeriggio del 20 marzo nella zona di San Pietro per ringraziare Francesco della sua attenzione verso le “periferie” geografiche ed esistenziali

Vatican News

Un pellegrinaggio e un concerto itinerante per rendere omaggio a Papa Francesco e ringraziarlo “per la sua azione pastorale con un particolare sguardo verso le periferie, non solo geografiche ma anche esistenziali”. È l’iniziativa alla quale darà vita la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Santa Maria del Cedro, comune calabrese della provincia di Cosenza, i cui componenti, dopo aver preso parte all’udienza generale di oggi, 20 marzo, suoneranno percorrendo, a partire dalle 13.30, la zona di San Pietro, Piazza Pio XII, via della Conciliazione, Castel Sant'Angelo.

L'aiuto ai giovani in difficoltà

Il pellegrinaggio, spiegano gli organizzatori, vuole “affidare al Signore” il futuro della Associazione e dei giovani che la compongono. Togliere dalla strada e fornire una opportunità di riscatto attraverso la musica ai ragazzi sono alcuni degli scopi della Banda che, in un comunicato, spiega come, attraverso l’arte musicale, si provi a far “uscire i giovani - ma anche tanti adulti che vivono momenti di difficoltà come la morte di una proprio caro - dallo stato di marginalità, il quale, nei nostri contesti, spesso sfocia in noia e depressione”.

Nel pomeriggio, sempre del 20 marzo, dopo un momento di preghiera presso la Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, alle 16.40 si svolgerà una seconda manifestazione in omaggio a San Francesco di Paola, che attraverserà alcuni luoghi del centro della capitale.