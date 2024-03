Blinken in Medio Oriente prova a rilanciare i negoziati per una tregua a Gaza

Proseguono i negoziati a Doha per una tregua nella Striscia di Gaza. Nella regione è in arrivo il segretario di Stato americano Antony Blinken per una nuova missione diplomatica. Intanto sul terreno si continua a combattere. Nelle ultime ore circa 50 palestinesi sono morti in due distinti raid israeliani nella Striscia

Marco Guerra – Città del Vaticano

A Doha sono ore cruciali per i negoziati indiretti tra Israele e Hamas, ripresi dopo il gelo delle scorse settimane. Il capo del Mossad è tornato in patria, lasciando la capitale qatarina, per aggiornare il governo di Netanyahu, ma Hamas accusa Israele di voler sabotare negoziati.



Bliken arriva in Arabia



Per sostenere le trattative oggi arriva per il suo sesto viaggio diplomatico nella regione il segretario di stato Antony Blinken, la prima tappa è in Arabia Saudita poi andrà in Egitto per discutere riguardo i colloqui mediati da Egitto e Qatar e gli sforzi per portare maggiori umanitari aiuti a Gaza. Non è previsto alcun soggiorno in Israele dell’esponente di Washington. L’obiettivo resta un accordo che garantisca una pausa temporanea nei combattimenti e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Blinken ha detto che porterà avanti anche le conversazioni sugli accordi per la governance, la sicurezza e la riqualificazione della Gaza post-bellica.

Nuovi raid nella Striscia



Sul terreno l’esercito israeliano continua ad operare a sud della Striscia, sull'asse che va da Khan Yunis a Rafah, al centro di Gaza ma anche al nord dove a Jabalya, secondo fonti palestinesi, ci sono "stati 8 morti, tra cui anche dei bambini". Dalla serata di martedì si sono verificati anche due distinti bombardamenti. L'agenzia palestinese Wafa afferma che 27 persone sono morte in un bombardamento israeliano che nelle prime ore di oggi avrebbe colpito il campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L'emittente araba Al Jazeera ha riferito poi che altre 23 persone sarebbero morte in un raid contro la rotonda Kuwait della città di Gaza, luogo di distribuzione di aiuti umanitari. Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia dal 7 ottobre è di almeno 31.820 morti e 73.935 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito da Hamas.

Il rilascio degli ostaggi

Manifestanti del Forum delle famiglie degli ostaggi hanno bloccato di nuovo questa mattina la tangenziale di Tel Aviv per chiedere al governo del premier Benyamin Netayahu di fare di più per la liberazione dei loro familiari in cattività a Gaza. In uno dei cartelli issato durante la protesta, e su cui campeggiava il viso di Netanyahu era scritto: “Dipende da te, non tornate dal Qatar senza un accordo”. La protesta è ora terminata e il traffico è ripreso in modo regolare.