Morta Maria Fida, la figlia di Aldo Moro

La primogenita dello statista ucciso dalle Brigate Rosse nel ’78 si è spenta oggi a 77 anni in una clinica romana

Per la sua famiglia, come per l’Italia, lo spartiacque tra un prima spezzato all’improvviso e un dopo combattivo e sofferto è in quel segmento di 55 giorni che videro suo padre, Aldo Moro, vittima dell’attacco brigatista al cuore dello Stato, tra il rapimento del 16 marzo e l’uccisione del 9 maggio 1978. Aveva 31 anni Maria Fida la primogenita del presidente della Democrazia cristiana quando ebbe la notizia che sconvolse il Paese nel pieno degli Anni di piombo. Oggi la scomparsa a 77 anni, in una clinica di Roma, dopo una malattia che l’aveva colta da tempo, e nel mezzo oltre 45 anni di impegno civile, compresa una legislatura vissuta da parlamentare.

Dopo esperienze politiche di segno diverso - dalla Dc paterna a Rifondazione comunista fino ad Alleanza nazionale - Maria Fida fonda nel 2013 il movimento cristiano sociale “Dimensione Cristiana con Moro”. Si adopera molto per l’approvazione della legge che riconosce misure riparatrici per i figli delle vittime del terrorismo. Il presidente del Senato Ignazio la Russa, annunciando oggi in Aula la scomparsa della figlia dello statista, ha detto di essere “profondamente addolorato”. Negli ultimi anni, ha aggiunto, “ho avuto l'onore di conoscerla meglio e non ho potuto che apprezzarne le qualità umane, la sua generosità la sua affabilità”.