Mali, liberata la famiglia italiana rapita nel 2022

Rientrano questo pomeriggio in Italia Rocco Langone, Maria Donata Caivano e il loro figlio Giovanni, sequestrati da un gruppo jihadista a Koutiala, dove vivevano da diversi anni, all’interno di una comunità di Testimoni di Geova. Il loro rilascio, come ha spiegato il ministro degli Esteri italiano Tajani, che li accoglierà all'aeroporto di Ciampino, è stato reso possibile anche dall'intervento dell'Aise, Agenzia informazioni e sicurezza esterna, il servizio segreto italiano per l'estero

Sono stati rilasciati in Mali i tre italiani sequestrati da un gruppo di jihadisti il 19 maggio 2022 a Koutiala, a sud est della capitale Bamako, dove vivevano da diversi anni all’interno di una comunità di Testimoni di Geova. Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone dovrebbero rientrare in Italia oggi, intorno alle 15.30, all’aeroporto di Ciampino. La famiglia è stata liberata grazie a un'operazione resa possibile dal lavoro congiunto dell'Unità di Crisi della Farnesina e dell'Aise, il servizio segreto italiano per l’estero, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Voglio esprimere il mio sollievo per il buon esito di questo lungo rapimento, e sottolineare ancora una volta l'impegno con cui funzionari del ministero degli Esteri e del comparto dell'intelligence tutelano ovunque i cittadini italiani nel mondo" ha detto il ministro, che questo pomeriggio accoglierà la famiglia Langone.

Felicitazioni per la liberazione dei tre connazionali è stata espressa anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in una nota, ringrazia “per lo straordinario lavoro l'Aise che, di concerto con il ministero degli Esteri, ha consentito questo non facile risultato".