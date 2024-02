HALO Trust: l’eliminazione delle mine antiuomo può salvare un'intera comunità

La Ong lavora per eliminare gli ordigni e altri residui bellici esplosivi lasciati dai conflitti, ed educa le comunità su come ricostruire le proprie vite nel modo più sicuro possibile. Il referente per l'Asia centrale, Callum Peebles: "I civili tra le vittime più frequenti. Una singola mina può limitare la capacità di utilizzare un terreno agricolo, quindi ha effetto sul sostentamento di un’intera famiglia”. Ieri l'appello del Papa contro questi "subdoli ordigni": il suo sostegno fondamentale

Francesca Merlo – Città del Vaticano

“Le mine terrestri sono un’arma da guerra e la HALO Trust esiste per rimuoverle”. È una risposta semplice a una realtà complessa e, in definitiva, disumana. Quando un conflitto finisce, i residui della guerra vanno oltre l’economia e la politica. Campi di battaglia che un tempo ospitavano intere famiglie e comunità, nascondono ordigni inesplosi che minacciano chiunque tenti di ritornare. La Ong HALO Trust opera da anni in oltre 30 Paesi nello sminamento umanitario: “Che è lo sminamento di mine terrestri e altri ordigni inesplosi per sostenere le popolazioni che sono state lasciate indietro dopo la fine di un conflitto”, spiega Callum Peebles, responsabile per l’Asia centrale dell’organismo. “Le mine antiuomo sono una piaga per tutti i Paesi in cui esistono”, afferma a Vatican News, all’indomani dell’appello del Papa durante l’udienza generale contro questi “subdoli ordigni che ricordano il dramma della guerra”.

Vittime innocenti di conflitti già finiti

In Zimbabwe, Cambogia, Afghanistan e altre regioni, l’HALO Trust lavora per ripulire luoghi come cliniche e scuole dove la terra è stata contesa e dove oggetti esplosivi sono sparpagliati nel terreno e “finiscono il più delle volte per causare lesioni e morte a uomini, donne e bambini”, sottolinea Peebles. Le mine non sono certo rivolte a loro: gli ordigni vengono utilizzati soprattutto in contesti militari, ma purtroppo sono i civili innocenti a pagarne il prezzo. Solo in Afghanistan le mine hanno ucciso 3 mila civili negli ultimi tre anni. E oltre la metà sono bambini: “Questi sono solo quelli di cui siamo a conoscenza”, dice Peebles.

I pericoli del ritorno a casa

Attualmente ci sono milioni di persone che stanno cercando di reinsediarsi in Paesi e in aree in trovano mine o altri residui bellici esplosivi. Spesso, aggiunge il referente della HALO Trust, “questi ordigni inesplosi colpiscono le popolazioni che vivono in zone molto rurali”. Il problema in questi casi è che una singola mina può limitare la capacità di utilizzare una vasta area di terra – spesso potenziale terreno agricolo – “quindi anche una sola mina avrà un effetto sul sostentamento di un’intera famiglia” e sui luoghi “dove l’insicurezza alimentare è così grave che le famiglie vivono in povertà alimentare o corrono il rischio di utilizzare la terra” pur sapendo “che esiste una minaccia”.

“Dove lavoro in Afghanistan, o dove sono stato di recente – racconta ancora Peebles - esiste una strategia negativa in base alla quale le famiglie che non hanno altri mezzi di lavoro alternativi raccolgono rottami metallici e li vendono in contanti. Ma quei rottami metallici in un posto come l’Afghanistan spesso sono in realtà un ordigno inesploso e quindi estremamente pericoloso. Quindi ci sono bambini e donne che escono e raccolgono rottami metallici, e quando lo fanno si feriscono o si uccidono”.

Comunità educanti

La parte educativa è un’altra opera importante svolta da HALO. In molti Paesi, spiega il rappresentante per l’Asia centrale, “la portata del lavoro che dobbiamo affrontare è così imponente che non possiamo assolutamente portare a termine tutto”. Per questo motivo le comunità devono essere informate sul rischio degli oggetti esplosivi e su cosa fare se un determinato oggetto viene ritrovato. “In Afghanistan, ci sono donne che forniscono tale istruzione ad altre donne nelle comunità. È una misura cruciale che dobbiamo prendere perché la portata del problema è enorme”.

Occupazione e formazione locale

Il passo successivo, ovviamente, è provare a eliminare gli ordigni. I team di HALO Trust sono composti da personale internazionale e regionale: “Quello che facciamo è impiegare le comunità locali. Forniamo lavoro a coloro che potrebbero non avere alcuna possibilità di impiego e li formiamo per condurre lo sdoganamento di tali elementi in tutto il mondo”. Callum Peebles sottolinea che nessun membro del personale sarà mai messo a rischio e che tutti seguono una formazione approfondita sulla condotta per approvare le ordinanze, spesso specifiche per la regione e spesso in evoluzione.

Il sostegno di Papa Francesco

Il prossimo 1° marzo si celebrerà il 25 ° anniversario della firma della Convenzione sulla proibizione delle mine antiuomo. In vista di questa ricorrenza è giunto l’appello di Papa Francesco durante l’udienza generale di ieri, mercoledì 28 febbraio. Peebles descrive la firma della cosiddetta Convenzione di Ottawa come “uno degli eventi di maggior successo della storia”, in quanto ha segnato concretamente l’inizio di un cambiamento da “ciò che era lo sminamento militare a ciò che esiste oggi che è lo sminamento umanitario”. E avere la voce del Papa che sostiene questa opera e tutte le persone che dedicano la propria vita a farlo è estremamente significativo: “Ho visto persone che lavorano per sminare le proprie comunità da 20-30 anni. Sono instancabili e stanno effettivamente facendo questo lavoro in ginocchio… Meritano davvero preghiera e ringraziamento per lo sforzo che stanno facendo”.