Ucraina, G7 a Kyiv: nuove sanzioni di Usa e Ue contro Mosca

Sono trascorsi due anni dall’inizio della guerra nel Paese est-europeo, dove oggi si apre la riunione che sarà presieduta dalla presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

L’Ucraina "resta una ferita aperta nel cuore dell'Europa". Alle parole del segretario Generale dell'Onu, Antonio Guterres, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa si aggiungono quelle del presidente francese, Emmanuel Macron, che definisce l’Ucraina un Paese “colpito e martoriato, ma sempre in piedi”. Il sostegno della Francia, ha aggiunto, "non vacillerà”. E il Regno Unito ha annunciato un finanziamento di quasi 290 milioni di euro per aiutare l'Ucraina a rifornire le sue munizioni. Oggi la premier italiana, Giorgia Meloni, presiede nel pomeriggio la riunione del G7 durante la quale è previsto anche l’intervento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha annunciato una nuova controffensiva. Sarà presente anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che assicura il sostegno all’Ucraina “fino a quando il Paese non sarà libero”.

Sanzioni di Stati Uniti e Ue



Si registrano nuove sanzioni degli Stati Uniti alla Russia. Anche l'Unione Europea vara un altro pacchetto di misure contro Mosca per limitare ulteriormente l'accesso a tecnologie militari. Sul terreno, almeno una persona è morta in seguito allo schianto, nella città di Odessa, di un drone russo contro un edificio residenziale. Ultimatum poi delle autorità russe alla madre di Navalny: se non accetterà di tenere funerali segreti, il corpo del figlio sarà sepolto nella colonia penale dove è morto. L'esercito di Mosca ha riferito inoltre che il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha visitato le forze militari nell'Ucraina occupata. "Oggi, in termini di rapporto delle forze - ha affermato - il vantaggio e' dalla nostra parte". La Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina ha reso noto, infine, che sono almeno 10.582 i civili uccisi e quasi 20.000 quelli rimasti feriti dall'inizio della guerra.