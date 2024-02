Cile, morto l'ex presidente Piñera. Cordoglio dei vescovi: ha lavorato per il bene

Lutto in Cile per la morte dell'ex presidente Piñera (AFP or licensors)

Il politico e uomo d'affari è morto a causa di un incidente dell'elicottero che stava pilotando, precipitato nel lago Ranco, nel sud del Paese. La Conferenza Episcopale ricorda il lavoro svolto dall'ex capo di Stato per il Paese e la sua gente, lodando la sua leadership e la capacità di risollevare la società"

Vatican News



È morto ieri, 6 febbraio, a 74 anni Sebastian Piñera Echenique, presidente del Cile per due mandati tra il 2010-2014 e il 2018-2022. Piñera era alla guida del suo elicottero ultraleggero insieme ad altre tre persone quando, probabilmente a causa del maltempo, il velivolo è precipitato finendo nel lago Ranco, nella regione de Los Rios, a sud del Paese. I funerali di Stato si terranno domani, 8 febbraio, nel Salone d'Onore del Congresso cileno a Santiago. Il presidente Gabriel Boric ha decretato un periodo di lutto nazionale di tre giorni.

Al cordoglio generale si è unito anche il Comitato Permanente della Conferenza Episcopale cilena che ha espresso il suo cordoglio e le condoglianze al Paese, alla moglie dell'ex capo di Stato, Cecilia Morel, e alla sua famiglia. In un messaggio, i vescovi pregano Dio "per il riposo eterno della sua anima e per portare la pace a tutti coloro che piangono oggi, soprattutto alla sua vedova”, e sottolineano tutto il lavoro svolto da Piñera per il bene del Cile e della sua gente. Inoltre, i presuli riconoscono "la sua leadership e la sua capacità di unire, per risollevarsi come società", con un riferimento ai momenti critici vissuti dal Paese latinoamericano nella sua storia recente, come il devastante terremoto del 2010, il salvataggio dei 33 minatori intrappolati nel nord o la gestione della pandemia di Covid-19.

“L’ex presidente ha vissuto come uomo di fede e lo ha espresso molte volte”, si legge a conclusione del messaggio della Conferenza episcopale, che ricorda nella preghiera anche le centinaia di cileni morti negli ultimi giorni a causa dei feroci incendi che hanno devastato la regione di Valparaíso, sulla costa centrale.