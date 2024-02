Influenza dengue, in Brasile registrati un milione di casi

In Brasile campagna di vaccinazione contro in virus dengue (AFP or licensors)

È allarme nel Paese per l’epidemia causata dal virus che ha contagiato un milione di persone: almeno 200 i decessi nei primi due mesi del 2024

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

In Brasile attualmente i casi di contagio dell'influenza dengue sono pari al 60% di quelli registrati durante l’anno precedente, si parla di oltre un milione di persone. Lo riferisce il Ministero della Salute brasiliano, sottolineando che nei primi mesi del 2024 sono già decedute quasi 200 persone. Il governo brasiliano, nel tentativo di contenere l’epidemia ha lanciato una campagna di comunicazione per sensibilizzare la popolazione. Il 2 marzo infatti sarà il “D-Day", la giornata dedicata alla prevenzione della malattia. Con l’occasione, verrà trasmesso un video di dieci minuti che fornirà una serie di consigli per limitare l’aumento dei contagi. Il governo ha stanziato già 1,5 miliardi di real, pari a 283 milioni di euro, in favore di Stati e municipi per sostenere le spese degli enti locali nella lotta contro l'epidemia. Un'ordinanza del Ministero della Salute ha varato un piano di aiuti per i sette Stati - Acre, Goias, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina - che hanno decretato lo stato di emergenza.

Emergenza sanitaria anche in Perù

All’inizio della settimana anche il Perù, aveva dichiarato un’emergenza sanitaria a causa dell’aumento esponenziale dei contagi. L’emergenza è stata dichiarata in 20 delle 25 regioni del Paese, e consentirà al governo di trasferire più rapidamente i fondi alle aree colpite e impiegare più facilmente medici e infermieri. Si ritiene che l’aumento di casi in Perù sia dovuto anche alle temperature calde e alle piogge degli ultimi giorni, che hanno favorito il diffondersi delle zanzare. Il ministro della Salute peruviano Cesar Vasquez ha detto che nel 2024 all’interno del paese sono morte 32 persone a causa della dengue, e ha parlato di un "problema grave" che "sta sfuggendo di mano".

Come si diffonde il virus

Il virus è diffuso dalla Aedys Egypti, una zanzara che si riproduce in condizioni climatiche calde e umide. Si ritiene che l’aumento di casi in America Latina, sia dovuto anche alle temperature calde e alle piogge degli ultimi giorni, che hanno favorito il diffondersi di questo tipo di insetti. La dengue provoca sintomi come febbre, nausea, vomito, affaticamento e dolori in diverse parti del corpo. Attualmente per la malattia non esiste una cura specifica. Le terapie di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci antipiretici e somministrazione di liquidi per prevenire la disidratazione.