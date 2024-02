“Fandango” e altre note, il genio di Boccherini in concerto

Nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, nell’Aula Magna dell’Università della Sapienza, il violinista Fabio Biondi con il suo gruppo Europa Galante interpreta, nell’ambito dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, alcune delle composizioni più celebri del musicista italiano del Settecento. La Radio Vaticana registrerà l’evento che sarà offerto nel circuito Ebu

Pierluigi Morelli - Città del Vaticano

Un programma che spazia dentro un ventaglio di diverse combinazioni strumentali, che vanno dal duo per due violini, fino al quintetto con chitarra. È la varietà che caratterizzerà il concerto in programma domani, 3 Febbraio, alle 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma. L’appuntamento fa parte della stagione allestita dall'Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC) e il titolo, Absolute Boccherini, fa riferimento al grande violoncellista e compositore lucchese, vissuto tra la metà del Settecento e i primissimi anni del secolo successivo.

A far risuonare la musica del genio lucchese sarà il violinista Fabio Biondi, uno dei pionieri italiani di quella che viene denominata “Prassi storicamente informata” riguardo la musica dei secoli che vanno dal XVI all’inizio del XIX. Con lui anche il suo gruppo, l’Ensemble Europa Galante, fondato e diretto sin dal 1989.



I brani in programma

La chitarra, uno degli strumenti protagonisti, stava affermandosi in Spagna già quando Boccherini vi si era trasferito dal 1768, grazie soprattutto ad amatori e dilettanti, come il marchese di Benavente, ultimo suo mecenate, al quale il compositore dedicò diverse opere che includono lo strumento a pizzico. Tra i brani in programma da segnalare anche il quintetto La ritirata di Madrid, e quello contenente il trascinante Fandango.

Il concerto registrato da Radio Vaticana

Un programma quindi estremamente godibile, che verrà registrato per l’occasione dalla Radio Vaticana, media partner ormai da alcuni anni della IUC, e che verrà offerto alle altre radio dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) per essere trasmesso a livello internazionale.

Torna “7” di Marcello Filotei

Sempre per la stagione della IUC, l’Aula Magna della Sapienza ospiterà il 27 febbraio prossimo, il brano 7 composto da Marcello Filotei, commissionato all’autore e collega in occasione dell’Holy Week day promosso dall’EBU. La partitura rilegge le celebri Sette parole di Cristo sulla Croce di F. J. Haydn creandone un’originale versione per ensemble di percussioni, baritono ed elettronica.