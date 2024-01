Nicaragua, gli Usa chiedono il rilascio di monsignor Álvarez

Il Dipartimento di Stato americano interviene per la scarcerazione del vescovo di Matagalpa, “condannato a 26 anni di carcere senza regolare processo”

L’Osservatore Romano

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha chiesto la scarcerazione «immediata e senza condizioni» di monsignor Rolando José Álvarez Lagos, detenuto da 500 giorni. Vescovo di Matagalpa e amministratore apostolico della diocesi di Estelí, il presule è stato condannato a 26 anni di carcere senza regolare processo. «Le autorità nicaraguensi — scrive in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller — hanno tenuto in isolamento monsignor Álvarez, bloccato una valutazione indipendente sulle condizioni del suo arresto e diffuso montaggi di video e foto che non fanno altro che aumentare le preoccupazioni sulla sua salute». Ricordando anche gli altri vescovi e religiosi «detenuti ingiustamente» nel Paese, Miller critica «le severe restrizioni» alla libertà religiosa imposte dalle autorità di Managua.

Anche Papa Francesco, all’Angelus del 1° gennaio, ha espresso «viva preoccupazione» per «i vescovi e sacerdoti privati della libertà» in Nicaragua, manifestando poi la sua vicinanza e invitando al dialogo.