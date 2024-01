Benanti: sull'uso delle AI poniamoci domande cercando risposte

Molti Stati e amministrazioni pubbliche e private si interrogano su come utilizzare e controllare la IA. Ne parliamo, a Radio Vaticana-Vatican News, con padre Paolo Benanti, teologo e filosofo francescano, membro del Comitato ONU di esperti sull’Artificial Intelligence sui possibili sviluppi delle “macchine intelligenti” e presidente del Comitato per l'Intelligenza Artificiale presso il Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del governo italiano.