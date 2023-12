Ucraina, il Senato Usa blocca lo stanziamento dei fondi

Per Biden, la guerra rischia di allargarsi all'Europa con la conseguenza che gli Stati Uniti interverranno in aiuto dei suoi alleati. Da giorni la Casa Bianca ha iniziato a lanciare l'allarme nel tentativo di superare lo stallo sul nuovo pacchetto da oltre 108 miliardi di dollari chiesto dall'amministrazione. Nel frattempo aumentati gli scontri tra l'esercito russo e quello ucraino

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

I Repubblicani al Senato hanno bloccato in un voto procedurale la proposta di legge con gli aiuti per Israele e l'Ucraina, chiedendo piu' severe misure di controllo al confine col Messico. L'approvazione del provvedimento ora è a rischio. Ieri il presidente Biden al Congresso aveva lanciato un monito sulla guerra in Ucraina.

Biden: a rischio l'intera Europa

Per Biden se gli aiuti americani all'Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Vladimir Putin che non si fermerà alla conquista di Kiev ma punterà all'Europa con la conseguenza che gli Stati Uniti interverranno in aiuto dei suoi alleati. Il Presidente Usa dunque aveva fatto capire di esser pronto a schierare le sue truppe in nome dell'articolo 5 della Nato.

Stallo sul nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina

Da giorni la Casa Bianca ha iniziato a lanciare l'allarme sul rischio di vittoria della Russia e di allargamento del conflitto nel tentativo di superare lo stallo sul nuovo pacchetto da oltre 108 miliardi di dollari chiesto dall'amministrazione. Ma alla fine è voluto scendere in campo il presidente in persona, prima definendo "folle" l'ostruzionismo dei repubblicani poi, dalla Roosevelt Room, ricordando che in gioco non c'è solo il futuro dell'Ucraina ma di tutto il mondo libero. Per la Casa Bianca gli aiuti a Israele e Ucraina e il rafforzamento della sicurezza al confine col Messico "sono priorità bipartisan che meritano sostegno bipartisan" e "il voto di non cambia il fatto che il Congresso deve agire per rispondere a queste urgenti necessità, anche fornendo i finanziamenti urgentemente necessari per Kyiv entro la fine di quest'anno"

Aumentano gli attacchi dell'esercito russo

Nelle ultime 24 ore, l’Ucraina ha riferito di 91 scontri con le forze d’invasione russe. Lo rende noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine, riferisce Ukrinform. In totale, la Russia ha lanciato due missili e 80 attacchi aerei, nonché 85 attacchi con lanciarazzi multipli, sulle posizioni delle truppe ucraine e sulle aree popolate. Gli attacchi russi hanno causato vittime civili e distruzione di infrastrutture civili, si legge nel rapporto. Inoltre, secondo le Nazioni Unite, la Russia ha intensificato gli attacchi alle strutture energetiche dell'Ucraina, peggiorando le condizioni umanitarie, considerato che nel Paese ci sono già intense nevicate. In collegamento video ai leader del G7, il presidente Zelensky aveva detto che "la Russia spera solo in una cosa: che l'anno prossimo l'unità dell'Occidente crolli e crede che l'America e l'Europa si mostreranno deboli e non manterranno il sostegno all'Ucraina al giusto livello”