Una immagine del prefetto Paolo Ruffini, intervistato nel corso di una riunione, in Nigeria, del Comitato episcopale panafricano delle Comunicazioni sociali

Oscar dell'Innovazione, menzione speciale al prefetto Paolo Ruffini

Alla Camera di Commercio di Roma, l'edizione 2023 del Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori). Tra gli oltre trenta riconoscimenti conferiti per progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup, anche quello al capo del Dicastero per la Comunicazione per il sostegno ai giovani e alla promozione dell'inclusività attraverso il potenziamento della tecnologia digitale

Vatican News Anche il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, tra i premiati alla VI edizione degli Oscar dell’Innovazione – Premio ANGI 2023 promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ospitata oggi, 11 dicembre, presso la Camera di Commercio di Roma. Premiata l'eccellenza imprenditoriale Oltre trenta i riconoscimenti conferiti a progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup. Una occasione per rendere omaggio ad alcuni dei maggiori esponenti della società civile e della classe dirigente che si sono distinti per il loro importante percorso professionale. A Ruffini la menzione speciale: innovazione come inclusività Tra le menzioni speciali, di particolare importanza quella consegnata a Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, che "ha evidenziato - si legge in una nota dell'ANGI - l’importanza di sostenere i giovani e la sostenibilità come principi di prosperità e benessere, vedendo l’innovazione come elemento di inclusività a sostegno della collettività". Presidente ANGI: investire di più sul digitale “Sostenere le giovani generazioni, valorizzare le eccellenze italiane e promuovere il talento sono le scelte alla base della missione dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Occorre investire maggiormente per rilanciare il nostro ecosistema Paese mettendo al centro dell’agenda l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile". Questo l'appello all’Europa e al governo italiano espresso dal presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30).