"Grazie Francesco": gli auguri al Papa di Rachel, mamma di un ostaggio a Gaza

In un videomessaggio indirizzato al Santo Padre tramite i media vaticani e a tutti i cristiani in occasione del Natale, la madre di Hersh Goldberg-Polin, sequestrato da Hamas, ricorda l’udienza in Vaticano con altri parenti di rapiti: "Ci ha davvero commosso il fatto che lei si preoccupi di tutti i figli di Dio”

Roberto Cetera - Città del Vaticano “Santo Padre le auguriamo un sano e felice Natale”. Rachel Goldberg-Polin si rivolge a Francesco e ai cristiani di tutto il mondo, in un videomessaggio inviato tramite i media vaticani, in occasione delle festività natalizie, per augurare gioia e salute. Sulla sua maglia è ben visibile il numero 75, tanti quanti sono i giorni che la dividono dal figlio Hersh, ostaggio a Gaza di Hamas dal 7 ottobre, giorno del rapimento durante il rave party nel sud di Israele. “Abbiamo apprezzato molto il tempo che il Papa ha dedicato a noi, famiglie degli ostaggi, quando eravamo a Roma”, dice ancora Rachel, pensando al 22 novembre scorso, quando Francesco incontrò in Vaticano una delegazione di parenti degli ostaggi, rivolgendo loro parole di incoraggiamento. In Evidenza 22/11/2023 Una familiare degli ostaggi israeliani a Gaza: abbiamo sentito il sostegno del Papa Ai media vaticani la testimonianza di una donna, madre di un giovane rapito e ferito il 7 ottobre dai miliziani di Hamas, ricevuta stamattina da Francesco a Casa Santa Marta con ... “Ci ha davvero commosso il fatto che lei si preoccupi di tutti i figli di Dio”, dice ancora Rachel, concludendo con la speranza che presto si possano avere buone notizie e che la famiglia possa riunirsi di nuovo. Rachel Goldberg-Polin è divenuta la portavoce più conosciuta tra i parenti degli ostaggi. Nei suoi messaggi precedenti il suo pensiero è stato centrato sulla necessità di un riconoscimento delle sofferenze e del dolore reciproci, senza il quale non può darsi una vera pacificazione. Un messaggio di grande sensibilità e forza morale, quello di Rachel, tanto più prezioso per la sofferenza da cui scaturisce.