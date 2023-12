L’Onu rinvia ancora il voto su Gaza, Israele allarga le operazioni sul terreno

Il Consiglio di Sicurezza ha nuovamente rinviato il voto sulla risoluzione per uno stop delle ostilità. Intanto sul terreno si continua a combattere: nella Striscia il bilancio delle vittime ha raggiunto la soglia dei 20 mila morti

Marco Guerra – Città del Vaticano

Per Gaza la tregua si continua ad allontanare. Una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza dell'Onu non è bastata per trovare l’accordo su un testo che chiede il cessate il fuoco, evitando veti incrociati.



Le trattative all’Onu



L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che Washington era pronta "a sostenere la bozza così come era scritto" dopo le trattative fatte per una settimana con Egitto ed Emirati Arabi. Altri Paesi chiedono però un testo più forte con l’appello per la sospensione urgente delle ostilità tra Israele e Hamas. I rappresentati diplomatici hanno affermato di aver bisogno di consultare le proprie capitali prima del voto, previsto per oggi.

Le operazioni sul terreno



Intanto dalla Casa Bianca affermano che Israele agirà con minore intensità ma sul terreno non si avvertono cambiamenti. Secondo il ministero della salute della Striscia, nelle ultime 48 si sono registrate altre 390 vittime palestinesi per un totale di oltre 20 mila morti dal 7 ottobre scorso. E le brigate palestinesi ripetono: "Se volete gli ostaggi vivi, fermate l’aggressione". Israele, dal canto suo, riferisce che dalla fine della tregua sono stati uccisi duemila terroristi di Hamas. Le truppe israeliane stanno allargando le operazioni di terra e stamani è stato fatto un nuovo ordine di sgombero, chiedendo a chi vive nel campo profughi di Bureij, nel centro di Gaza, di spostarsi e dirigersi verso i "rifugi" a Deir al-Balah.

Comunicate anche "pause tattiche nelle attività militari" per "scopi umanitari" nella zona occidentale di Rafah (nel sud della Striscia), tra le 10 e le 14 ora locale. In generale l’esercito fa sapere che continuano le operazioni nel sud di Gaza e in particolare a Khan Yunis dove l'esercito ha scoperto "numerose armi all'interno di una residenza, inclusi ordigni esplosivi, munizioni ed equipaggiamento militare".