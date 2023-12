Un “angelo di Pace”, musica e poesia per la solidarietà

La sera di sabato 16 dicembre, nella Basilica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma, il tenore Angelo Goffredi, accompagnato dall’organista Moreno Leibert e al fagottista Ivo De Ros, propone un evento benefico a favore delle attività caritative della basilica. L’attore Lino Banfi reciterà un monologo sul Natale e una poesia dedicata alla moglie Lucia, scomparsa poco più di un anno fa

Vatican News

“Un angelo di Pace, il miracolo di Natale” è il titolo dell’evento benefico che si tiene la sera di sabato 16 dicembre, dalle 19.45 nella Basilica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma, con l’obiettivo di portare conforto con la musica alle popolazioni che soffrono per la guerra e raccogliere fondi per le attività caritatevoli di accoglienza della basilica. Una serata resa unica dalla presenza del tenore Angelo Goffredi e dalla partecipazione dell’attore Lino Banfi quale voce recitante. Banfi racconta tra l’altro del suo primo Natale senza l’adorata moglie Lucia e si unisce al tenore in un canto natalizio conclusivo, inneggiando alla Pace. È una prima volta per il grande attore che ha accettato l’invito del tenore Goffredi e di don Sergio Mercanzin creando un evento unico nel suo genere.

Offerte libere per le opere di carità della basilica

A Pierluigi Morelli della redazione musicale, il tenore Goffredi ha dichiarato, prima dell’evento, che grazie all’associazione “Amare Mantova”, alla Nazionale Italiana Cantanti e l'aiuto di Russia ecumenica con questa serata corona un sogno. Il tenore canterà alcuni brani natalizi, anche carattere religioso, accompagnato dall’organista Moreno Leibert e al fagottista Ivo De Ros, con il fagotto che sostituirà la voce femminile. Lino Banfi reciterà un monologo sul Natale con una poesia da lui scritta. Con quanto verrà raccolto attraverso le libere offerte si sosterrà l’opera di padre Franco, spiega Goffredi, “che fa tanto per gli ultimi con le sue attività caritative ma anche con il centro di ascolto sia per i profughi che per le persone che arrivano qua spaesate. Mette a pranzo ogni domenica un centinaio di persone”. Goffredi conclude ricordando che il progetto “Un angelo di Pace” è già stato in luglio a San Carlo e il 26 dicembre, a Santo Stefano, sarà a Santa Maria Novella a Firenze.