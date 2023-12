Il Movimento dei Focolari celebra 80 anni, il 7 dicembre incontro con il Papa

Francesco riceverà in udienza la presidente Margaret Karram insieme ai responsabili dei Focolari nel mondo. Alle 18, celebrazione eucaristica presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, presieduta dal cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Il 7 dicembre 1943 segna la data di nascita ufficiale del Movimento dei Focolari, il giorno, cioè, in cui Chiara Lubich si è consacrata per sempre a Dio. Nasce 80 anni fa una piccola comunità che nella devastazione della Seconda Guerra mondiale vuole ricomporre la pace e l’unità tra tutti e che ben presto si diffonderà nel mondo, inserendosi nella corrente dei Nuovi Carismi della Chiesa. Al cuore della spiritualità e dell’azione dei Focolari c’è il Vangelo ed in particolare la preghiera di Gesù: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21). Oggi il Movimento è presente in 182 Paesi, segno dell’universalità e dell’urgenza dell’unità e della fraternità in questi tempi così frammentati e tragici. Ne fanno parte anche Cristiani di varie Chiese, fedeli di numerose Religioni e persone senza un preciso riferimento religioso.

L'incontro con il Papa

Il 7 dicembre prossimo Papa Francesco riceverà in udienza Margaret Karram, presidente dei Focolari, e Jesús Morán, copresidente e il gruppo di responsabili del Movimento. “Essere ricevuti dal Santo Padre proprio il 7 dicembre 2023, ad ottant’anni esatti da quel primo sì a Dio di Chiara Lubich, è per noi un dono straordinario e sorprendente”, spiega la presidente. “Vogliamo portare al Papa l’amore e l’affetto delle migliaia di persone che nel mondo vivono il Carisma dell’unità e rinnovare il nostro servizio alla Chiesa in questo cammino sinodale, in collaborazione con tanti altri che vogliono contribuire alla pace e all’amore per lenire le piaghe dell’umanità”.

Celebrazione a Santa Maria Maggiore

Alle 18 dello stesso giorno, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, ci sarà una Messa di ringraziamento per questi 80 anni di vita dei Focolari presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, insieme a diversi altri cardinali, vescovi e presbiteri. “Questa giornata – spiega ancora Karram – sarà a conclusione di un pellegrinaggio che abbiamo voluto fare in alcuni luoghi sacri e significativi ad Assisi, Loreto e Roma per ringraziare, chiedere perdono e ripartire con coraggio e speranza. Anche le comunità dei Focolari nel mondo vivranno questa ricorrenza con gli stessi sentimenti ed obiettivi, per essere testimoni di vicinanza con l’amore fraterno che supera ogni barriera e raggiunge ogni condizione umana".