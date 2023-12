In Iran impiccata Samira Sabzian, sposa bambina all’età di 15 anni

La donna, obbligata ad un matrimonio forzato dalla famiglia, era in carcere da dieci anni con l’accusa di avere ucciso il marito, dopo anni di violenza domestica. L'esecuzione, prevista per il 13 dicembre, era stata rinviata di una settimana anche sull’onda delle proteste da parte della società civile, già mobilitata dopo la morte della giovane Mahsa Amini, che ha perso lo scorso anno mentre era sotto custodia della polizia con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo

È stata impiccata questa mattina in Iran, Samira Sabzian, la donna di circa 30 anni arrestata dieci anni fa con l’accusa di avere ucciso il marito, un uomo violento che era stata obbligata a sposare all’età di 15 anni, che la picchiava, umiliava e seviziava. La pena di morte è stata eseguita nel braccio della morte della prigione di Qarchak, nel sud di Teheran. Durante il processo, i giudici erano stati inflessibili, nessuna clemenza per Samira, richiusa prima nella prigione di massima sicurezza di Evin poi a Karaj. Durante la sua detenzione, Samira aveva rinunciato a vedere i due figli nati dal matrimonio, e ancora molto piccoli al momento dell'omicidio, 7 anni uno, 6 mesi l’altro, per ottenere clemenza dai genitori del marito. Figli rivisti dopo anni solo pochi giorni prima dell'esecuzione. Secondo la legge iraniana, chi è accusato di omicidio viene condannato a morte a prescindere dalle circostanze in cui il fatto è avvenuto e la famiglia della vittima può scegliere se accettare la pena capitale o chiedere una compensazione finanziario in alternativa. Nel caso di Samira, i parenti del marito hanno chiesto che la pena di morte venisse eseguita.

18 donne impiccate in Iran nel 2023

Samira, sposa bambina, è la diciottesima donna impiccata dall’inizio dell’anno in Iran su un totale di 800 esecuzioni, denuncia Amesty International che spiega come le leggi iraniane consentano i matrimoni forzati e precoci dall’età di 13 anni per le bambine, ma anche molto prima se padre o nonno paterno sono d’accordo. Nel 2022 le vittime di esecuzioni erano state invece sedici. “Samira è stata vittima di anni di apartheid di genere, del matrimonio precoce e di violenza domestica” ha dichiarato il direttore della Ong Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam. L’impiccagione, inizialmente prevista per il 13 dicembre, era stata rinviata di una settimana anche sull’onda delle proteste da parte della società civile, già mobilitata dopo la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne curda morta il 16 settembre 2022 mentre era sotto custodia della polizia di Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico. Come altre vittime in Iran, ha scritto sui propri canali social Amiry-Moghaddam, “Samira era tra i membri più vulnerabili di una società senza voce”. “