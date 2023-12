Ucraina, Zelensky chiede a Biden di sbloccare con urgenza i fondi destinati a Kyiv

Incontro alla Casa Bianca. Il presidente Usa firma un ulteriore pacchetto di aiuti ma i repubblicani bloccano al Senato degli Stati Uniti fondi e armi per l'Ucraina

Luca Collodi - Città del Vaticano

Biden incontra Zelensky alla Casa Bianca e invita il Congresso americano ad approvare i fondi supplementari per l'Ucraina bloccati da quella che definisce "una minoranza di repubblicani" che sta facendo "un regalo di Natale" a Putin. Ma trova il muro repubblicano al Congresso americano. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev.

Il colloquio

Joe Biden ha incontrato Volodymr Zelensky nello studio ovale ed ha invitato il Congresso ad approvare i fondi supplementari per l'Ucraina. Il presidente USA, ha firmato "un altro pacchetto di aiuti per 200 milioni di dollari. Il presidente ucraino ha invitato ad accelerare la produzione di armi in collaborazione con gli Usa e l'uso di oltre 300 miliardi di asset congelati "ai terroristi" per difendersi dall'invasione russa ed ha incontrato una serie di aziende americane produttrici di armi. Per Biden, "la Nato sarà nel futuro dell'Ucraina ma ora Kiev deve vincere la guerra". Per Zelensky è "folle pensare che l'Ucraina possa cedere territori" alla Russia.

Il Congresso Usa

Ma l'aiuto da 50 miliardi non arrivera' entro la fine dell'anno. Lo Speaker della Camera, il Repubblicano Mike Johnson, ha spiegato che "niente e' cambiato" rispetto a una settimana fa: i repubblicani legano lo stanziamento di fondi a una politica restrittiva sull'immigrazione al confine con il Messico, su cui Biden non e' d'accordo. "Senza ulteriori aiuti militari Usa, ha detto Zelensky, il conflitto diventerà molto più brutale, con l'esercito che trovandosi in una situazione di svantaggio, dovrà ricorrere a metodi da guerriglia".

La guerra

Decine di persone sono rimaste ferite nell'attacco missilistico russo sferrato la notte scorsa contro la capitale ucraina Kiev. Alcuni feriti sono stati ricoverati in ospedale, tra cui due bambini. I sistemi di difesa ucraini sono riusciti ad intercettare ed abbattere i dieci missili lanciati contro la capitale, ma cadendo a terra i detriti hanno causato feriti e danni in quattro zone della città checosteggiano il fiume Dnipro. Un edificio residenziale è stato danneggiato così come un ospedale pediatrico.