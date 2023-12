Gaza, duplice attacco israeliano su due scuole che ospitavano sfollati

Uno degli istituti colpito dall'attacco aereo è dell'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. La Croce Rossa denuncia una "sofferenza intollerabile" nella Striscia. Intanto, il governo di Ankara annuncia gravi conseguenze nel caso in cui Israele colpisca membri di Hamas in territorio turco

Antonella Palermo - Città del Vaticano

L'agenzia palestinese Wafa riferisce che "almeno 50 cittadini sono stati uccisi e centinaia feriti" in due diversi attacchi di aerei israeliani "su due scuole che ospitavano sfollati nel quartiere Al-Daraj di Gaza City".

Onu, 300 persone uccise a Gaza dopo la fine della tregua

Secondo la stessa fonte ripresa dall'Ansa, "è stata colpita la scuola Salah al-Din, affiliata all'Unrwa", l'agenzia per i rifugiati palestinesi dell'Onu e "quella di Asaad al-Saftawi". "Gli equipaggi delle ambulanze - prosegue l'agenzia palestinese - stanno incontrando grandi difficoltà nel raggiungere le due scuole". Sempre a Gaza, almeno 300 persone sono state uccise dalla fine della pausa umanitaria, l'1 dicembre: lo riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha), come riporta il Guardian. L'Onu denuncia inolter il blocco completo dell'accesso agli aiuti nel nord della Striscia dove anche le comunicazioni sono completamente interrotte. "La sofferenza" della gente a Gaza "è intollerabile". Così la presidente della Croce Rossa arrivata sul posto. Ribadisce l’appello urgente per la protezione dei civili e che gli aiuti entrino senza difficoltà. Chiede il rilascio degli ostaggi e che la Croce Rossa possa visitarli in sicurezza.

Ankara minaccia Israele: 'no' ad attacchi contro Hamas in Turchia

Mentre i servizi segreti di Ankara annunciano "gravi conseguenze" se Israele colpirà membri di Hamas in Turchia, velivoli dell'aeronautica militare britannica hanno iniziato a effettuare operazioni di ricognizione alla ricerca dei luoghi in cui vengono trattenuti gli ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo riferisce SkyNews secondo cui dall'analisi dei dati dei voli emerge che due Shadow R1 sono decollati dalla base aerea di Akrotiri, a Cipro, e che i due velivoli sono stati 'visibili' sul sito 'Flightradar24' per poi 'scomparire' quando si sono avvicinati a Gaza. I velivoli sono disarmati. Domani 5 dicembre è in programma in Italia una manifestazione contro l'antisemitismo e il terrorismo promossa dalla Comunità Ebraica di Roma e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.