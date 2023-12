Lo sport a sostegno dell'ospedale Unbroken di Leopoli

La squadra Asd Basket University Potenza e alcuni comuni della Basilicata in campo per sostenere i pazienti dell'ospedale Unbroken di Leopoli, che assiste gli amputati degli arti a causa della guerra. Le delegazioni in udienza dal Papa

Luca Collodi e Annamaria Sodano - Ruoti (Potenza)

Nel Palazzetto “Alfredo Tramutoli” di Ruoti, in provincia di Potenza, si è tenuto l’evento “We play for Unbroken”, una partita di basket di solidarietà, con atleti e rappresentanti delle comunità locali, per sensibilizzare a sostenere il padiglione Unbroken (non rotti, ndr) dell'ospedale di Leopoli in Ucraina che ospita soldati, giovani e bambini amputati negli arti, feriti al fronte o dallo scoppio delle mine. Presenti alcuni pazienti ucraini beneficiari di protesi, il direttore medico e il dirigente ospedaliero, provenienti da Leopoli.

Il progetto

La promozione dell'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con la società University Basket Potenza, squadra che milita nel girone lucano-campano della Serie C. Questo ha valorizzato anche il territorio lucano essendo così la Basilicata, a oggi, la prima in Italia, ad aderire al progetto. Preziosa la sinergia con le amministrazioni comunali di Ruoti, Tursi, Pescopagano, Marsico Nuovo, Satriano di Lucania e Sant'Arcangelo. Altri comuni sono in attesa di aderire, come quelli della Vallo di Diano. Il Comune di Tursi, già due anni fa, ha siglato, con l’Asd University Basket Potenza, un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere tra i giovani nel territorio comunale la pratica sportiva del basket, in sinergia con le realtà locali, promuovendo nelle scuole la disciplina.

L'ospedale Unbroken di Leopoli

La partita nel comune di Ruoti ha promosso la ricerca di materiale sanitario per la riabilitazione e rappresenta una tappa del progetto internazionale delle '5P' che, tramite lo sport, mira a valorizzare il futuro dell'umanità attraverso le "Persone, la Prosperità, la Pace, la Partnership e la tutela del Pianeta", raccogliendo l'invito di Papa Francesco. La gara è stata preceduta, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, dalla partecipazione della delegazione lucana e di Leopoli all'udienza del mercoledì con il Papa. Al termine dell'udienza, Francesco ha benedetto l'iniziativa "Basket per Unbroken" e firmato simbolicamente la maglia delle squadre: la University Basket Potenza e Unbroken.

Successivamente, una rappresentanza della delegazione della Basilicata composta dai Sindaci di Ruoti, Pescopagano, Sant'Arcangelo, Satriano di Lucania, Marsico Nuovo e Tursi, oltre alla presenza della presidenza e dirigenza, degli atleti dell’ASD University Basket Potenza, ha sottoscritto la “Carta bianca per Unbroken", la carta dei valori del progetto che rafforza la collaborazione tra alcuni comuni locali attraverso lo sport su progetti di solidarietà sociale.