Ucraina, ultimo pacchetto di aiuti dagli Stati Uniti

Armi ed equipaggiamenti per circa 250 milioni di dollari, tanto è il valore dell'ultima tranche di aiuti per quest'anno di Washington a Kyiv. Intanto, l'Unione Europea starebbe elaborando un piano di riserva da 20 miliardi per aggirare il veto dell’Ungheria. Sale a 33 dispersi e 19 feriti il bilancio dell’attacco alla nave russa in Crimea

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Sarà l’ultimo pacchetto di aiuti, per quest’anno, inviato dagli Stati Uniti all’Ucraina e contenente armi ed equipaggiamenti per un valore complessivo di circa 250 milioni di dollari: lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato americano che ribadisce anche quanto sia fondamentale l’aiuto al Paese impegnato nella propria difesa contro l’aggressione russa. “La nostra assistenza è stata fondamentale per sostenere i nostri alleati ucraini mentre difendono la loro libertà dall’avanzata di Mosca”, ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken. “Una coalizione di oltre 50 Paesi continua a fornire un supporto fondamentale alle forze ucraine – ha proseguito –. E' imperativo che il Congresso agisca rapidamente, il prima possibile, per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale, aiutando l’Ucraina a difendersi e a garantire il suo futuro”.

L’Ue lavora a piano da 20 miliardi di euro

Intanto, secondo quanto riferito dal Financial Times, l’Unione Europea, in vista del prossimo vertice in programma il 1° febbraio prossimo, starebbe preparando un piano di riserva che consentirebbe per il 2024 una spesa fino a 20 miliardi di euro in aiuti all’Ucraina, aggirando di fatto il veto dell’Ungheria di Orban. Nell’ultimo vertice di dicembre, infatti, i leader europei non sono riusciti a trovare un accordo sul pacchetto da 50 miliardi da destinare a Kyiv a causa del veto posto da Budapest. Secondo il quotidiano britannico, questo nuovo piano permetterebbe alla Commissione di prendere in prestito fino a 20 miliardi di euro con garanzia da parte degli Stati membri, senza esigere l’unanimità da parte di tutti e 27.

Attacco a nave russa: 33 dispersi e 19 feriti

È salito a 33 dispersi e 19 feriti il bilancio dell’attacco di ieri sera alla nave russa Novocherkassk ancorata nel porto di Feodosia, sul Mar Nero. Al momento dell’attacco a bordo c’erano circa 80 marinai. Nella notte, inoltre, sono state udite esplosioni nell’area della Crimea occupata, nel distretto di Krasnoperekopsk, circa 150 km a nord di Sebastopoli. Sirene d’allarme sarebbero poi suonate anche a Zaporizhzhia, dove si registrerebbero anche alcune esplosioni, secondo l’aeronautica militare ucraina. Per quanto riguarda le operazioni via terra, infine, secondo lo Stato maggiore di Kyiv, l’esercito russo starebbe cercando di avanzare su sette fronti contemporaneamente sul lato orientale del Paese.