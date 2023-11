L'ospedale al Shifa a Gaza: garantire l'uscita sicura di civili

La direzione del nosocomio ha chiesto di poter evacuare in sicurezza un gruppo di civili. Almeno 26 persone sono morte in seguito ad un attacco aereo israeliano su tre edifici civili. Altre cinque vittime per una operazione militare contro un campo profughi in Cisgiordania

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Non è l'esercito israeliano che ha ordinato oggi l'evacuazione entro un’ora dell'ospedale al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, come era stato diffuso in un primo momento, ma è la direzione dello stesso nosocomio che avrebbe chiesto di consentire ad un gruppo di abitanti, che erano in ospedale, di uscire e lasciare l’edificio attraverso un percorso sicuro. La precisazione giunge da un portavoce dell’esercito israeliano. Insomma continua senza quartiere l’operazione che mira a snidare quanto più possibile i miliziani di Hamas dopo la strage di 1400 civili compiuta il 7 ottobre scorso.

Tre fronti aperti



A Khan Yunis, una città della Striscia di Gaza dove si sono rifugiate migliaia di persone in fuga dal nord, la cronaca della guerra è drammaticamente impressa in macerie e palazzi sventrati. Il direttore dell'ospedale cittadino riferisce che sono stati colpiti tre edifici residenziali. Al bilancio di almeno 26 morti si aggiungono 26 feriti gravi. Si registrano vittime anche in Cisgiordania: la Mezzaluna Rossa denuncia che almeno cinque persone sono morte in seguito ad un attacco contro il campo profughi di Balata. Sempre aperto anche il fronte nord con un nuovo scambio di colpi d’artiglieria fra Hezbollah e forze israeliane sulla frontiera con il Libano.

Ursula von der Leyen in Egitto

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intanto arrivata in Egitto dove domani incontrerà il presidente al-Sisi e visiterà i valichi con la Striscia di Gaza. Sul varco di Rafah, arrivano intanto notizie raccolte da varie agenzie di stampa: secondo testimoni sul posto, il carburante e altri aiuti escono dall'Egitto, ma non arrivano a Gaza. Ad Abu Dhabi è atterrato infine un primo aereo con a bordo minori palestinesi feriti negli scontri e nei bombardamenti. Questo primo volo rientra in un piano complessivo che porterà negli Emirati Arabi Uniti oltre 1000 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza.

ultimo aggiornamento alle 14.30