Scattata la tregua tra Israele e Hamas, attesa la liberazione di un primo gruppo di ostaggi

Alle ore 7 locali di questa mattina è entrata in vigore la tregua nella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco di quattro giorni è teso a consentire la liberazione, ad iniziare da questo pomeriggio, di un totale 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane

Marco Guerra – Città del Vaticano



Dopo 48 giorni di conflitto, tra Israele e la Striscia di Gaza tacciono le armi. La lunga trattativa per stabilire una tregua si è conclusa ieri con la consegna da parte di Hamas della lista dei prigionieri palestinesi da liberare.



Tre palestinesi per ogni israeliano



L’accordo prevede uno stop ai combattimenti di quattro giorni e la liberazione di 50 ostaggi ebrei, donne e minori di 19 anni, in cambio del rilascio di 150 palestinesi, anche questi donne e bambini, detenuti in Israele. In pratica i negoziatori si sono accordati per un rapporto di 3 palestinesi per ogni israeliano. Il primo scambio, che prevede la liberazione di 13 israeliani, è fissato per ore 16 locali di oggi, venerdì 24 novembre, attraverso il valico di Rafah. All’operazione parteciperanno la Croce Rossa e la Mezza Luna Rossa che, fra le altre cose, riferiscono che da questa mattina centinaia di persone si stanno riversando al valico di Rafah, sia dal lato egiziano che da quello palestinese, senza un elenco preventivo. Tra queste ci sono stranieri ed egiziani rimasti bloccati nella Striscia e che vogliono passare in Egitto, e palestinesi bloccati nel Sinai e in altre città egiziane che lasciano l'Egitto per tornare a Gaza.

Israele prevede altri due mesi di guerra



Intanto a minacciare questo primo importante passo di distensione si segnala già il lancio di un razzo sparato da Gaza dopo l’inizio del cessate il fuoco intercettato dal sistema Iron Dome. L’esercito israeliano ha condotto raid e operazioni di terra fino a poco prima della tregua. Questa mattina ha distrutto i tunnel sotto l’ospedale al Shifa e ieri i soldati israeliani hanno arrestato il direttore della struttura sanitaria accusandolo di aver collaborato con Hamas che aveva installato nell’ospedale una delle sue roccaforti operative. In tutti i casi le prospettive restano fosche, ieri sera il ministro della difesa israeliano ha sottolineato che la tregua sarà breve e che poi si prevedono “altri due mesi di guerra”. "Sarà una breve pausa - - ha spiegato - alla fine della quale i combattimenti riprenderanno con intensità e creeremo pressione per portare indietro altri ostaggi".