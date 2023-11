È morta nel Regno Unito la piccola Indi Gregory

Il cuore della neonata ha smesso di battere all'1:45 presso un hospice inglese. Lo ha annunciato Dean Gregory, il padre della bambina di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale, a cui il 6 novembre l’Italia aveva concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita all'ospedale Bambino Gesù

Silvia Giovanrosa e Giancarlo La Vella - Città del Vaticano

Indi Gregory è morta questa notte, lunedì 13 novembre. La bambina inglese di appena 8 mesi era affetta dalla nascita da una grave patologia definita dai medici inglesi inguaribile. L’Alta Corte di Londra aveva negato alla piccola la possibilità di essere trasferita all’ospedale Bambino Gesù dopo che le era stata concessa, lo scorso 6 novembre, la cittadinanza italiana dal Governo di Roma. La piccola, nella giornata di venerdì 11 novembre, era stata trasferita dal Queen Medical Centre di Nottingham all’hospice dove il personale sanitario ha spento i macchinari che la facevano sopravvivere. Indi, dopo l’estubazione, aveva superato da sola una crisi ed era tornata a respirare.

Leggi Anche 11/11/2023 Papa Francesco prega per Indi Gregory e i suoi genitori Il Pontefice rivolge il suo pensiero alla bambina inglese che soffre di una rara malattia mitocondriale e che sarà staccata dai supporti vitali che la tengono in vita, dopo il ...

Il dolore dei genitori

"Mia figlia è morta, la mia vita è finita", ha annunciato ai media il padre, Dean Gregory. Dopo la morte della piccola "io e mia moglie Clare siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna”, ha detto il genitore. E ha aggiunto: "Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima".

Una grande questione etica, umana, sanitaria e legale

La vicenda di Indi Gregory - il terzo caso avvenuto negli ultimi anni nel Regno Unito - interroga le coscienze di ciascuno di noi ed apre un dibattito sulla tutela della vita, sul sostegno da offrire in caso di sofferenze gravi e irreversibili e sui motivi che hanno ancora una volta spinto la magistratura britannica a sostituirsi al diritto di scelta dei genitori della piccola Indi. Questioni su cui è intervenuto, nella trasmissione Radio Vaticana con voi, l'avvocato Livio Podrecca dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (Ugci), sezione di Piacenza.

Ascolta l'intervista all'avvocato Livio Podrecca

La storia di Indi Gregory, caratterizzata dal rifiuto di trasferire la bambina nell'Ispedale Pediatrico romani del Bambino Gesù, mette anche in crisi i rapporti all'interno della comunità scientifica medica mondiale, nella quale si è soliti condividere i progressi ottenuti in qualsiasi parte del globo essi vengano raggiunti, con il conseguente isolamento del settore sanitario britannico.

La vicinanza del Papa

La vicenda di Indi aveva commosso il mondo ed erano state diverse le manifestazioni di vicinanza. Anche Papa Francesco, riferiva in una nota di sabato il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, si era "stretto alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, pregando per loro e per lei, e rivolgendo il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra”.