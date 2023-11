A Casal del Marmo apre Pastificio Futuro, nuova opportunità per i detenuti

L’istituto di pena minorile di Roma si arricchisce di una nuova iniziativa di lavoro per i reclusi: il laboratorio, che ha un’entrata autonoma ed esterna alle mura detentive, una volta a regime sarà in grado di produrre due tonnellate di pasta al giorno. Inaugurazione oggi con il cardinale vicario De Donatis, il segretario della CEI Baturi, il sindaco Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Rocca

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Si chiamerà “Futuro”, di buon augurio per i ragazzi che qui lavoreranno – fino a 20 anni – e che da questa palazzina da poco ricostruita accanto alle mura dell’ipm romano di Casal del Marmo inizieranno a ricostruirsi, un passo alla volta. Viene inaugurato oggi, venerdì 10 novembre, il Pastificio Futuro, nuova frontiera di reinserimento al lavoro per i detenuti del carcere minorile romano che vanta già al suo interno una pasticceria, una pizzeria, una falegnameria e un parrucchiere. Saranno presenti il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis, il segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e tre chef che per l’occasione cucineranno piatti della tradizione capitolina.

I prodotti di Casal del Marmo offerti a Papa Francesco nel Giovedì Santo 2023

L’idea dopo la visita di Papa Francesco

Pastificio Futuro ha una storia che viene da lontano: l’idea nacque dopo la prima visita del Papa nella struttura, in occasione del Giovedì Santo del 2013, poco dopo il suo arrivo sul Soglio pontificio. Francesco è poi tornato a Casal del Marmo sempre per la Messa in Coena Domini nel Giovedì Santo del 2023 e in quell’occasione aveva potuto assaggiare alcuni prodotti interni alla struttura. Dal 2013 a oggi la cooperativa Gustolibero, con il sostegno di Cei e Caritas Italiana, ha seguito il progetto che ha previsto anche la ristrutturazione completa della palazzina che ospita il pastificio. A occuparsi di “Futuro” per ora sono tre giovani: una detenuta in articolo 21 (cioè con il permesso di uscita per motivi di lavoro) e due giovani in esecuzione penale esterna; la produzione attuale è di circa 220 kg all’ora grazie ai quattro essiccatori presenti, ma a pieno regime la struttura sarà in grado di fornire circa quattromila pacchetti da 500 g di pasta di ottima qualità al giorno. Una volta pronta, la pasta sarà venduta al pubblico in alcune catene di supermercati e utilizzata anche in ristoranti di livello.