Gaza, c'è accordo per il cessate il fuoco

Un'installazione a Tel Aviv per richiedere il rilascio degli ostaggi (AFP or licensors)

Segnali di speranza in Medio Oriente con una tregua nella Striscia di Gaza, Hamas e Israele fermeranno i combattimenti per quattro giorni. L’accordo entrerà in vigore nelle prossime ventiquattr'ore e potrà essere esteso in futuro. Previsto anche il rilascio di ostaggi israeliani e di prigionieri palestinesi.

Leone Spallino - Città del Vaticano

Stamattina è arrivato l’annuncio del ministero degli esteri del Qatar, che ha lavorato con Egitto e Stati Uniti, per il cessate il fuoco a Gaza. L’orario della tregua sarà deciso nelle prossime 24 ore e porterà ad uno stop dei combattimenti per quattro giorni. La pausa sarà fondamentale per alleviare la drammatica situazione umanitaria che stanno subendo i cittadini della Striscia, adesso che gli aiuti umanitari saranno in grado di entrare finalmente a Gaza. Hamas inoltre libererà 50 ostaggi israeliani, mentre Israele ridarà la libertà a 150 prigionieri palestinesi. La tregua potrà essere prolungata di 24 ore ogni volta che Hamas libererà 10 ostaggi.

Leggi Anche 21/11/2023 La Santa Sede: massimo impegno per la pace e la giustizia tra Israele e Palestina L’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore vaticano presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, interviene all’Unctad. “La pace vede una ...

La situazione sul campo



Il governo di Israele ha fatto sapere che si considera ancora in guerra e che i piani militari sono sospesi ma non cancellati. Nel frattempo, i combattimenti sono continuati ieri intorno al campo profughi di Al Jabaliya, così come i bombardamenti israeliani contro le milizie di Hezbollah non sono cessati nel sud del Libano. Dall’inizio dell’operazione militare nella Striscia di Gaza, sono morti 69 militari israeliani, mentre il ministero della sanità di Hamas ha dichiarato di non essere più in grado di contare i morti, con l’ultimo aggiornamento che risale all’11 novembre, quando i civili palestinesi uccisi erano circa 11 mila. Si teme che il numero sia aumentato vertiginosamente nelle ultime due settimane.

Le reazioni internazionali