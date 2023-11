L’esercito israeliano nell’ospedale Al Shifa a Gaza, trovate armi di Hamas

Prosegue l’avanzata dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, con l’ingresso, questa notte, nell’ospedale al Shifa, dove si sospetta la presenza di uno dei centri di comando. Trovate armi, ma nessuna traccia di ostaggi

Marco Guerra – Città del Vaticano

I soldati israeliani hanno fatto irruzione nella notte nell’ospedale Al Shifa, il più grande di Gaza, mentre i carri armati e droni circondavano il complesso medico. Un comunicato delle forze israeliane parla di un’operazione "mirata in un'area specifica" della struttura. Il direttore generale degli ospedali nella Striscia di Gaza ha riferito della perquisizione avvenuta nel seminterrato del nosocomio e che militari sono entrati anche nei reparti chirurgici e di emergenza. D’altra parte, anche secondo l’intelligence statunitense, nei sotterranei dell’ospedale Hamas avrebbe piazzato uno dei suoi centri di comando.

Leggi Anche 14/11/2023 Voci dalla Cisgiordania: appesi a un filo di fronte al disastro della guerra Walid Basha è cristiano palestinese, professore universitario a Nablus. Da Jenin, dove vive, racconta la paura di essere invasi dall'esercito israeliano e invoca l'aiuto della ...

Trovate armi di Hamas



L’operazione probabilmente andrà avanti per tutta la giornata e l’esercito israeliano riferisce di aver trovato armi e risorse di Hamas nell'area che indicano la stabile presenza di Hamas. Sempre secondo le forze armate, non ci sono invece al momento indicazioni di ostaggi israeliani nascosti nell'ospedale, ma si ritiene che l'operazione possa portare importanti "informazioni di intelligence sui rapiti". L'esercito ha poi sottolineato che "non ci sono state frizioni" tra soldati, medici e pazienti dell'ospedale. Di fatto l’azione non ha provocato spargimento di sangue, ma il ministero della Sanità di Gaza parla invece di crimini contro l’umanità e afferma che “non c’è nulla da nascondere nell’ospedale”. La stessa fonte ha ricordato che la struttura ospita 650 pazienti e 7000 civili sfollati che hanno trovato riparo nella struttura sanitaria.

Si tratta per gli ostaggi



E ieri pomeriggio si è tenuto un nuovo colloquio telefonico tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. I due hanno discusso degli sforzi per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. La questione è stata anche al centro dell’incontro al Cairo tra il capo dell'intelligence israeliana dello Shin Bet, Ronen Bar, e i mediatori di Egitto e Qatar.