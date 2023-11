"Onda", l'odissea di un bimbo migrante diventa musica

È online il video della cantautrice Valentina Ambrosio dedicato al tragico viaggio di un minore costretto a seguire i propri familiari in una traversata in mare, alla ricerca di un futuro migliore

Si chiama "Onda" ed è il racconto in musica di un viaggio inusuale in cui il protagonista, un bambino, affronta una tragica traversata in mare seguendo i familiari alla ricerca di una nuova vita e un futuro migliore. Il brano è della giovane cantautrice romana (anche avvocato) Valentina Ambrosio, classe 1979; il videoclip, diretto e animato da Stefano Cesaroni, è ora online su YouTube.

Il videoclip di "Onda"

Gli arrangiamenti, così come il testo, sono stati concepiti con l'intento di affrontare un tema complesso adottando la prospettiva di un bambino che, catapultato nel difficile mondo degli adulti, vive il suo viaggio quasi fosse un gioco. "Troppo spesso a morire su quei barconi sono i bambini, vittime inermi del grande gioco della fuga", dichiara l'autrice Valentina Ambrosio, "non possiamo più tollerare che il nostro Paese sia sotto i riflettori a causa di questi eventi raccapriccianti". Nell’ambito della rassegna Il Cantagiro 2023, il brano scritto ed eseguito da Ambrosio si è classificato al primo posto nella categoria cantautori ed è vincitore del Premio Sergio Bardotti 2023 per il miglior testo.