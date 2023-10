Ucraina, oltre 50 morti a Hroza. Mosca testa il supermissile

Massacro di civili nel villaggio dell'Ucraina nord-orientale. Zelensky: "Un attacco terroristico". Condanna da parte dell'Onu per l'uccisione di civili

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

Ha suscitato orrore e sgomento a livello internazionale il massacro di oltre 50 civili nell’Ucraina nord-orientale per quello che il presidente Volodymyr Zelensky ha definito "un attacco terroristico disumano". Nella notte sono continuati i bombardamenti di Mosca su vaste aree del Paese. E dall’Europa, riunita a Granada, in Spagna, arriva la promessa di nuovi aiuti a Kyiv.

Il massacro di Hroza

Un attacco missilistico brutale quello che si è abbattuto nella serata di ieri sul villaggio di Hroza, nel distretto di Kupiansk, regione di Kharkiv, una località dove vivono poco più di 300 persone. I razzi hanno centrato un negozio e un locale dove era in corso una veglia funebre, facendo strage di civili, tra i quali un bambino di 10 anni. Il bilancio provvisorio parla di 51 morti, ma si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di altri corpi. Il presidente Zelensky, anch'egli presente al vertice di Granada della Comunità politica europea, ha espresso parole durissime nei confronti della Russia, tornando a chiedere maggiori aiuti per rafforzare le difese antiaeree.

La reazione internazionale

Costernazione per le vittime civili in Ucraina è stata espressa dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. La notizia del massacro di Hroza e dei bombardamenti che per tutta la notte hanno colpito il territorio ucraino ha ulteriormente rafforzato la volontà dei governi europei riuniti in Spagna di sostenere Kyiv con nuove forniture militari e finanziarie. Il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato l'immediato stanziamento di 40 milioni di euro in aiuti umanitari in vista di un nuovo inverno di guerra.

Le minacce di Mosca

Dal Valdai Discussion Club a Sochi, intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la fine dei test del Burevestnik, un missile da crociera a raggio globale con un impianto nucleare. Un progetto che il Cremlino aveva avviato già nel marzo 2018, quando venne annunciata la creazione di "nuovi tipi di armi russe in grado di garantire un equilibrio strategico nel mondo per i decenni a venire", tra cui appunto il missile Burevestnik. Al summit di Sochi il presidente russo ha anche ribadito che la Russia si trova a fronteggiare l'intero occidente e non soltanto l'Ucraina.