Attacco a Bruxelles: due vittime, la polizia uccide un terrorista tunisino

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel centro di Bruxelles, un tunisino radicalizzato ha ucciso due persone e ferito una terza a colpi di Kalashnikov. In mattinata la polizia belga uccide in uno scontro a fuoco il sospetto autore dell'attentato, Abdesalem Lassoued

Marco Guerra – Città del Vaticano

Un portavoce della procura federale del Belgio conferma che il sospetto autore dell'attentato di Bruxelles di ieri sera, Abdesalem Lassoued, è morto in uno scontro a fuoco con la polizia questa mattina. Secondo fonti della polizia, altre due persone sono attualmente ricercate perché collegate all’attacco che è costato la vita a due persone di nazionalità svedese. Nella capitale belga resta in vigore il livello di allerta 4, il più elevato, sinonimo di minaccia terroristica "grave e imminente". Le misure saranno rivalutate nel pomeriggio.

La dinamica dell’attacco



Verso le 19.15 di lunedì 16 ottobre, in una zona centrale di Bruxelles, un uomo a bordo di uno scooter scende e inizia a sparare con un kalashnikov contro due persone di nazionalista svedese, che scappano da un taxi e si rifugiano in un adrone di un palazzo, dove però saranno raggiunte e uccise. L’attentatore, che è fuggito sempre in scooter, secondo testimoni avrebbe gridato “Allah akbar” durante l’attacco. Nel frattempo le autorità lo hanno identificato, si chiama Abdeslam ed è un richiedente asilo tunisino di 45 anni, noto alle forze dell’ordine per la sua radicalizzazione. In video diffuso sui social dopo l’attentato dice di aver sparato per “vendicare i musulmani” e di essere "un mujahiddin dello stato islamico”. Nel 2021 è stato ripreso in video mentre era a Genova, in Italia.

Il collegamento con i roghi del corano in Svezia



La partita Belgio - Svezia che si stava tenendo a Bruxelles è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta, le squadra non sono rientrate in campo dopo l’intervallo. 35mila spettatori sono stati evacuati dallo stadio e i tifosi svedesi sono stati scortati in cordoni di sicurezza. Il procuratore belga Frédéric Van Leeuw ha confermato questa mattina l'esistenza di un secondo video, girato prima dell'attacco in cui l'attentatore allude ai roghi del Corano avvenuti in Svezia nei mesi scorsi e compiuti da rifugiati iracheni per protesta.

Si riunisce il consiglio nazionale di sicurezza

Intanto le autorità del Belgio hanno alzato al massimo il livello di allerta mentre da tutte le cancellerie occidentali arrivano messaggi di condanna dell’attacco. Oggi a Bruxelles Le scuole restano aperte ma lo staff degli uffici Unione Europea resterà a casa in telelavoro. Alle 15 si terrà una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale a Bruxelles per valutare il livello della minaccia, nel frattempo la Francia ha rafforzato i controlli alla frontiera con il Belgio.