Gaza City, raid su un ospedale, Hamas: almeno 500 vittime e feriti

L'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital, al centro di Gaza City, dove si erano rifugiate molte famiglie, è stato centrato da un razzo che, secondo Al Jazeera, ha causato il ferimento soprattutto di donne e bambini. Anche una scuola usata come rifugio è stata bombardata, sei i morti in questo attacco

Vatican News

Un bombardamento sull'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City ha causato nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, centinaia di vittime. Si parla di vero massacro.

Israele colpisce ospedale a Gaza, Hamas: 500 vittime

Un raid ha colpito un complesso ospedaliero a Gaza. Lo hanno affermato le autorità di Hamas che governano la Striscia. Si tratta, scrive il Guardian citando le autorità palestinesi della Striscia, dell'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital al centro di Gaza City. Secondo Al Jazeera, la maggior parte dei feriti sembrano essere donne e bambini. Nella struttura si erano rifugiate molte famiglie. Un capo della protezione civile di Gaza ha dichiarato alla televisione Al-Jazeera che più di 300 persone sono state uccise nel complesso sanitario. Un funzionario del Ministero della Sanità di Gaza ha parlato di 500 persone "uccise e ferite", così riporta l'agenzia Reuters. Entrambi i dipartimenti sono sotto il governo di Hamas.

Unrwa: sei morti in un attacco su una scuola-rifugio

Nel pomeriggio, l'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ha reso noto di un altro raid dell'esercito israeliano che ha provocato la morte di almeno sei persone le quali si erano rifugiate in una scuola a Gaza. Le autorità sanitarie di Gaza affermano che almeno 3.000 persone sono state uccise nell'intenso bombardamento israeliano durato 11 giorni, da quando i militanti di Hamas hanno fatto irruzione nelle città israeliane il 7 ottobre, uccidendo più di 1.300 soldati e civili.

Save the Children: mille bambini uccisi nella Striscia

Il monito di Netanyahu ai soldati israeliani è che "il combattimento sarà condotto nei prossimi giorni con grande forza". Intanto gli 007 e il capo dello Shin Bet ammettono il fallimento per non aver previsto l'attacco di Hamas. Le famiglie dei rapiti invocano ad Hamas di conoscere quale sia il prezzo per riaverli. Intanto, è morto uno dei tre italo-israeliani dispersi. Per l'organizzazione umanitaria Save the Children è di un migliaio il numero di bambini uccisi dalle bombe nella Striscia.

15 giornalisti morti, domani Biden in Israele

Il Committee to Protect Journalists parla di 15 giornalisti uccisi. Sul fronte diplomatico, il presidente americano Biden è atteso per domani 18 ottobre in Israele. il segretario di Stato Blinken ha parlato della creazione di zone sicure per un piano di aiuti a Gaza. Il presidente statunitense andrà quindi in Giordania, dove parteciperà ad un summit con il presidente dell'Anp Abu Mazen e quello egiziano Abdel-Fattah al-Sisi. Intanto la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, chiedendo che gli israeliani vengano processati per genocidio, afferma: "Se i crimini del regime sionista continuano a Gaza, nessuno potrà fermare i musulmani".