Biden, aiuti per Israele ed Ucraina

Il presidente statunitense Joe Biden ha tenuto l’atteso discorso alla nazione. Rientrato da Tel Aviv, dove si era recato dopo gli attacchi del 7 ottobre, ha espresso parole di dura condanna per le atrocità commesse da Hamas e per l’invasione russa dell’Ucraina

Silvia Giovanrosa – Citta del Vaticano

“Hamas e Putin vanno fermati, vogliono annientare le democrazie”. Queste le parole di Joe Biden nel discorso pronunciato dallo Studio Ovale, a Washington, nella prima serata americana di giovedì 19 ottobre. Il presidente statunitense spiega al popolo americano perché è fondamentale aiutare l’Ucraina ed Israele. ”E’ nel nostro interesse – dice il capo della Casa Bianca - assicurarci il loro successo”. Da questo dipenderebbe, secondo Biden, la sicurezza degli Stati Uniti. Il discorso, durato appena 15 minuti, ha avuto come prevedibile una eco mondiale.

Sul conflitto in Medio Oriente

Leggi Anche 18/10/2023 Biden a Israele: non fate i nostri stessi errori dopo l'11 settembre Sono ripresi in serata i lanci di missili da Gaza dopo la partenza del presidente Usa da Tel Aviv. Biden ha concordato con Israele la possibilità che gli aiuti umanitari a Gaza ...

“Per quanto sia difficile, non possiamo rinunciare alla pace, non possiamo rinunciare alla soluzione dei due Stati'', ha detto Biden riferendosi al conflitto tra Israele ed Hamas, che non ha mancato di sottolineare le sofferenze del popolo palestinese che desidera solamente vivere in pace. "Gli Stati Uniti restano impegnati in difesa del loro diritto alla dignità e all’autodeterminazione. Le azioni dei terroristi di Hamas non lo fanno sparire”. E affinché venga rispettato il diritto di Israele a difendersi, ma non venga meno la tutela della popolazione civile, il presidente statunitense ha raccontato che con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu si è discusso in merito alla necessità che Israele agisca rispettando le regole della guerra. “La gente di Gaza ha bisogno di cibo, acqua e medicine", ha detto facendo riferimento agli aiuti che dovrebbero arrivare a partire dalle prossime ore dall'Egitto attraverso il valico di Rafah.

Sul conflitto in Ucraina

Nel suo discorso alla nazione Joe Biden si è soffermato sulla necessità di non dimenticare il conflitto in Ucraina ed ha espresso preoccupazione in merito alle velleità di potere del presidente Putin. “La storia ci insegna che quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressione, causano ancora più morte e più distruzione". “Il rischio sarà quello che le sue mire non si fermino a Kyiv” ha aggiunto Biden.

Gli aiuti economici

Sebbene non abbia dato cifre davanti alle telecamere, Biden ha annunciato che farà richiesta al Congresso di un pacchetto di aiuti per l’Ucraina ed Israele. I funzionari della Casa Bianca hanno fatto trapelare alcune indiscrezioni per cui di circa 100 miliardi di dollari ne verranno destinati 60 a Tel Aviv, 14 a Kyiv e 7 a Taiwan, oltre ad una parte destinata alla frontiera meridionale degli Stati Uniti.