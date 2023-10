Armenia, continua l'assistenza ai rifugiati dal Nagorno-Karabakh

Rifugiata in una sistemazione abitativa temporanea in Armenia (AFP or licensors)

I profughi fuggiti dopo gli attacchi dell’Azerbaigian nelle scorse settime, circa 100.000, nutrono poche speranze sul poter tornare a casa. Gayané Khodaveerdi, segretaria dell'Unione degli Armeni e presidente dell'Armenian General Benevolent Union di Milano: “il supporto piscologico è fondamentale”

Leone Spallino – Città del Vaticano





Sono più di 100.000 i profughi che dalla regione del Nagorno-Karabakh si sono riversate in Armenia nelle ultime settimane, praticamente l’intera popolazione della regione. Yerevan ha facilitato l’ingresso dei rifugiati, etnicamente armeni, all’interno dei propri confini, ma la gestione dell’imponente flusso è estremamente complessa. Ne abbiamo parlato con Gayané Khodaveerdi, segretaria dell'Unione degli Armeni e presidente dell'Armenian General Benevolent Union di Milano. “I profughi sono stati sistemati non solo nella capitale Yerevan ma anche in paesi e villaggi – spiega Khodaveerdi – chi aveva parenti in Armenia si è fatto ospitare da loro, mentre gli altri sono stati sistemati temporaneamente in scuole o palestre. Si sta cercando di rimettere in condizioni abitative accettabili anche dei vecchi palazzi, ma ci vorrà tempo”.

Le necessità dei rifugiati





“Terminata la fase iniziale dell’emergenza, l’importante è ora trovare ai profughi soluzioni abitative che non siano temporanee – continua Khodaveerdi – e per fare questo serve una grandissima organizzazione. C’è ancora bisogno di fondi affinché queste persone possano avere una vita dignitosa”. Un altro punto importante, spiega l’attivista armena, è quello relativo alla salute mentale: “la maggior parte di queste persone sono traumatizzate. Sono state sotto assedio per più di 9 mesi avendo un accesso incostante e parziale a cibo, assistenza sanitaria ed energia elettrica. Dopo, sono state bombardate e espulse dalle loro terre ancestrali”. Una delle maggiori difficoltà per le persone arrivate in Armenia è quella di fare i conti con il radicale cambiamento che subirà la loro vita, considerando che ben pochi nutrono speranze di tornare alle loro case. “Molti di loro sono spaesati non sanno non sanno come continuare con la propria vita. Non tutti hanno la possibilità di appoggiarsi a delle famiglie e ai propri cari e devono inventarsi una nuova vita altrove da soli - racconta Khodaveerdi – per questo la presenza degli psicologici è così richiesta ed importante”. Anche l’Unicef, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, aveva lanciato un appello in particolare per la salute psicologica dei minori del Nagorno-Karabakh.



La solidarietà internazionale





L’Onu ha inviato nella regione la prima missione di assistenza negli ultimi trent’anni. Anche tutta la rete della Caritas, con in testa Caritas Armenia, sono al lavoro nell’assistere i profughi. Anche l’associazione di Khodaveerdi, dell'Armenian General Benevolent Union di Milano è all’opera nell’assistenza dei bisogni dei rifugiati: “in questo preciso momento siamo collaborando con una grandissima Ong internazionale, la World Central Kitchen, che ha aderito al progetto di aiuto ai profughi in Armenia – conclude l’attivista armena - Insieme a lei, abbiamo distribuito più di 25.000 pasti”.