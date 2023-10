Ucraina, pacchetto di aiuti Usa per 200 milioni di dollari

“Costante e ininterrotto”: questo sarà l’aiuto militare degli Stati Uniti all’Ucraina. Lo ha detto il presidente Zelensky nel suo videomessaggio quotidiano da Bruxelles dove ha incontrato il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin.

Roberta Barbi – Città del Vaticano

L’Ucraina potrà ancora contare sul sostegno “costante e ininterrotto” degli Stati Uniti per la sua difesa: lo ha confermato il presidente Zelensky dopo aver incontrato a Bruxelles il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin. Intanto dal Marocco, dove è in corso l’assemblea annuale del Fondo monetario internazionale, arriva la dichiarazione del direttore generale, Kristina Georgieva, al termine del panel sull’Ucraina: il fabbisogno finanziario del Paese quest’anno “sarà più alto del previsto, pari a circa tre miliardi di dollari”, ha detto.

Il Pentagono conferma aiuti militari a Kyiv

Missili Aim-9M per la difesa aerea, apparecchiature per i sistemi aerei, munizioni aggiuntive per i sistemi missilistici di artiglieria e alta mobilità, oltre a colpi di artiglieria da 155 e 105 mm: queste le voci principali del materiale che sarà fornito all’Ucraina nel pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari appena annunciato dal Dipartimento americano della Difesa. “Gli Stati Uniti – scrive il Pentagono in una nota – restano impegnati a collaborare con alleati e partner per fornire all’Ucraina le capacità necessarie a soddisfare le sue esigenze immediate sul campo di battaglia”. Infine, l’invito al Congresso, rivolto dall’amministrazione Biden, affinché rispetti il proprio impegno nei confronti del popolo ucraino, approvando ulteriori finanziamenti.

Blinken: l'Ucraina avanza

Ad oggi l’Ucraina ha riconquistato più della metà del territorio preso dalla Russia nel 2022”: questo quanto scritto dal segretario di Stato americano Antony Blinken sui social ieri, dopo l’annuncio del nuovo pacchetto di aiuti militari che contribuirà “a sostenere i progressi dell’Ucraina e a creare ulteriore slancio”.

Bombardamenti russi a Nikopol e Sumy

Intanto, sul terreno di guerra, si registrano due forti bombardamenti russi: il primo a Nikopol, dove è stata colpita la palestra di una scuola e in cui sono rimaste uccise quattro persone, probabilmente facenti parte del personale scolastico. I soccorritori sono ancora al lavoro per liberare l’area dalle macerie, fa sapere il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klimenko. Bombe russe sono cadute anche su nove comunità di frontiera nella regione ucraina di Sumy: ferita una donna di 68 anni.