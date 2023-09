Ucraina, a Bakhmut tornano le milizie russe della Wagner

Ad oltre un mese dalla morte di Yevgeny Prigozhin, il gruppo composto da mercenari russi è tornato a combattere sul campo in Ucraina. Intanto Kiev annuncia la riconquista di alcuni villaggi mentre Mosca diffonde un’intervista all’ammiraglio dato per morto dagli ucraini nei raid contro la flotta russa

Marco Guerra – Città del Vaticano

I mercenari della Wagner sono di nuovo sul campo di battaglia di Bakhmut, nell’est dell’Ucraina. È quanto fa sapere un portavoce dei reparti orientali dell’esercito di Kiev, il quale specifica che si tratta comunque di un impiego a ranghi ridotti, circa 500 soldati che sono una piccola parte degli 8000, che hanno ripiegato in Bielorussia dopo la fallita insurrezione del 24 giugno.

Droni Iraniani con componenti europei

Il richiamo della Wagner è comunque un segnale importante, visto che l’Ucraina annuncia successi nella controffensiva proprio nell’area di Bakhmut, dopo le recenti vittorie in altre cittadine del Donbass. Anche Mosca cerca di mostrarsi forte e diffonde un'intervista video dell'ammiraglio Viktor Sokolov, dato per morto dagli ucraini a seguito degli attacchi a Sebastopoli contro la flotta russa nel Mar Nero. Intanto Kiev denuncia che ci sono 'componenti europei nei droni iraniani usati da Mosca' e riferisce che sono saliti ad oltre 276mila i soldati russi uccisi in guerra, un bilancio non confermato da Mosca.