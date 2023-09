Premio Zayed 2024, la nuova giuria si prepara ad accogliere le candidature

La premiazione dell'edizione 2022 del premio Zayed sulla fratellanza umana (@Alto Commitato per la Fratellanza Umana)

Scade il 31 ottobre il termine per presentare la propria candidatura al riconoscimento dedicato alla Fratellenza umana ispirato alla dichiarazione di Abu Dhabi. La commissione giudicatrice: cerchiamo le diversità della nostra famiglia globale umana in tutto il mondo

Vatican News

La commissione giudicante del premio Zayed per la fraternità umana, istituito nel 2019 dopo la firma ad Abu Dhabi della storica dichiarazione da parte di Papa Francesco e del grande imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, hanno invitato i candidati idonei a presentare le proprie candidature per l’edizione del 2024, entro il termine del 31 ottobre. Il riconoscimento, che include un premio da un milione di dollari, è assegnato a persone o associazioni che hanno dato un “profondi contributi al progresso umano e alla coesistenza pacifica”.

Sandri: onorare chi mette in pratica i valori della fratellanza umana

“È una nostra responsabilità condivisa come commissione giudicante”, ha sottolineato il cardinale Leonardo Sandri, prefetto emerito del dicastero per le Chiese orientali e uno dei membri della giuria, “quella di onorare le persone e le associazioni che mettono in pratica i valori della fraternità umana stabiliti dal Documento sulla fraternità umana”.

I membri della giuria

Gli altri membri della commissione giudicante sono Megawati Sukarnoputri, ex-presidente dell’Indonesia; Rebeca Grynspan Mayufis, segretario generale dell’Unctad – la conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo, il rabbino Abraham Cooper, presidente della commissione della libertà religiosa internazionale degli Stati Uniti; Irina Bokova, ex-direttore generale dell’Unesco e il giudice Mohamed Abdelsalam, segretario generale del premio Zayed. “La commissione guidicante di quest'anno rappresenta diversi background, culture, campi e regioni - dall'Africa al Nord e Sud America, dall'Asia all'Europa - così come diverse sono le candidature che ci proponiamo di ricevere” – ha affermato in un comunicato Abdelsalam, “cerchiamo un gruppo di candidature che rifletta la diversità della nostra famiglia umana globale e che dimostri che la fraternità umana è in atto a tutti i livelli delle società di tutto il mondo".

I vincitori precedenti

Le candidature potranno essere inviate al sito ufficiale del premio Zayed. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 4 febbraio 2024, nella giornata delle Nazioni Unite dedicata alla fraternità umana che celebra l’anniversario dell’evento. Tra i premiati delle edizioni precedenti – oltre ai vincitori onorari Francesco e Al-Tayeb, l’ex segretario dell’Onu Antònio Guterres, l’attivista Latifa Ibn Ziaten. Il re di Giordania Abdullah II e sua moglie Raina, come anche la Comunità di Sant’Egidio e l’ong umanitaria haitiana Fokal.