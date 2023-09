Il Gemelli ai primi posti nella classifica dei migliori ospedali del mondo

La graduatoria per specialità redatta da Newsweek vede il Policlinico romano primo nosocomio in Italia per ginecologia e ostetricia, gastroenterologia, settori in cui primeggia anche in ambito internazionale

Vatican News

La rivista statunitense Newsweek, in collaborazione con Statista, ha pubblicato come di consueto la classifica dei migliori ospedali specializzati (World Best Specialized Hospitals 2024), che vede anche quest’anno la conferma in vetta della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCC. In questa graduatoria redatta per specialità di particolare rilievo per l’ospedale romano sono le performance della ginecologia, che esordisce al 7° posto assoluto nel mondo e al primo in Italia, e quella della gastroenterologia, che si conferma all’8° posto nel mondo e al primo in Italia. Un altro primato italiano è quello della pneumologia, prima in Italia e 49° nel mondo. La Fondazione Policlinico Gemelli è presente in 11 delle 12 classifiche per specialità:

Indagine tra centinaia di ospedali

Questi ranking vengono stilati sulla base di un’indagine globale che coinvolge decine di migliaia di professionisti della salute, medici e manager ospedalieri. Le classifiche comprendono i primi 300 ospedali al mondo per la cardiologia e l’oncologia, i primi 250 per la pediatria, i primi 150 per la cardiochirurgia, endocrinologia e gastroenterologia, i primi 125 nel campo di neurologia, neurochirurgia, ortopedia, pneumologia e urologia e, per la prima volta, i primi 100 ospedali al mondo per ostetricia e ginecologia.



"Una realtà che è un vanto nazionale"

Grande soddisfazione per questo ennesimo, prestigioso riconoscimento internazionale, esprime il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, professor Marco Elefanti. “Sono davvero orgoglioso di essere alla guida di una realtà ospedaliera, che è vanto per la sanità regionale e nazionale e mi felicito con tutta la comunità ospedaliera, di cui conosco e apprezzo l’impegno quotidiano per assicurare a tutte le persone, che con fiducia si rivolgono a noi, le migliori cure e la migliore assistenza”.