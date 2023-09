Onu: atteso il confronto tra Russia e Ucraina al Consiglio di Sicurezza

E’ in corso a New York la settimana di Alto-Livello della 78.ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Partecipano, fra gli altri, molti leader delle più potenti nazioni del mondo. Ieri è stata la volta degli interventi del presidente degli Stati Uniti Biden e dell’Ucraina Zelensky che sono tornati a condannare l’aggressione della Russia

L'Ucraina sta organizzando un vertice di pace con tutti i leader mondiali "che non tollerano l'aggressione" della Russia, un'aggressione "sta spingendo il mondo verso la guerra finale". A dare l'annuncio è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando per la prima volta di persona all'assemblea generale dell'Onu. Il programma sarà basato sull’integrità territoriale dell’Ucraina, ha precisato Zelenski, che poi ha accusato Mosca di usare il cibo, l’energia, le centrali nucleari come arma, e di rapire decine di migliaia di bambini ucraini.

Confronto Russia – Ucraina al Consiglio di Sicurezza



Il presidente americano Joe Biden aveva parlato poco prima, chiedendo alla comunità internazionale di non abbandonare Kyiv. “Dobbiamo opporci oggi a questa aggressione – sostiene Biden - per scoraggiare altri potenziali aggressori domani”. Nel suo discorso il presidente Usa ha anche affrontato il tema dei cambiamenti climatici. E il confronto proseguirà anche oggi, mercoledì 20 settembre, con i lavori del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in cui si troveranno probabilmente allo stesso tavolo Zelensky e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, arrivato nella notte a New York.

Gli interventi di Lula e Erdogan



Si segnalano infine gli interventi del presidente del Brasile, Ignacio Lula da Silva, che chiede dialogo per una pace duratura in Ucraina, e del presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, che ha esortato a riformare le Nazioni Unite per rafforzare stabilità e benessere nel mondo. Ankara, ha promesso, ''continuerà a impegnarsi per la pace, la prosperità e la sicurezza di tutti''. E, in particolare, ''intensificherà la sua diplomazia per porre fine alla guerra in Ucraina''. Intanto gli assenti, il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin, annunciano un nuovo incontro, a fine ottobre, per il forum sulla Via della Seta.