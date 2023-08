Ucraina, Zelensky: possibile una soluzione politica per la Crimea

Nodo critico da sciogliere nel conflitto ucraino-russo, il presidente auspica una soluzione politica. Intanto proseguono i lanci di droni da ricognizione sulla zona di confine

Eliana Astorri – Città del Vaticano

“Se arriviamo ai confini amministrativi della Crimea, penso che si possa forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola”. L’affermazione del presidente ucraino, Volodimyr Zelensky, è stata rilasciata ieri, 28 agosto, all’emittente 1 + 1 e riportata da diversi media ucraini. Il leader di Kyiv ritiene possibile una soluzione politica rispetto ad un intervento militare per la liberazione delle zone occupate e annesse alla Russia nel 2014. Le parole di Zelensky vengono interpretate dagli osservatori come un’apertura dell’Ucraina ad un possibile dialogo. Questa eventualità è ancora tutta da studiare e concretizzare, ma anche se per ora puramente teorica rappresenta un diversivo alla logica finora imperante dello scontro armato.

Leggi Anche 10/08/2023 Ucraina, massiccio attacco di droni nell'ovest del Paese Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto 13 droni di Kyiv in Crimea e vicino Mosca. Ancora da chiarire la causa dell’esplosione del sito di fuochi d’artificio ...

Guerra di droni

E proprio la Crimea è oggetto in queste ore della controffensiva ucraina con operazioni sia di terra che aeree. Intanto la Russia ha annunciato di aver lanciato due dei suoi aerei da combattimento per intercettare due droni da ricognizione che sorvolano il Mar Nero vicino, appunto, alla penisola contesa. Il ministero della Difesa russo, su Telegram, ha affermato di aver inviato i due velivoli per ‘prevenire una possibile violazione dei confini stabiliti da Mosca e occuparsi della missione di ricognizione. Negli ultimi mesi sono aumentati gli incidenti con aerei russi e droni, sia nel Mar Nero che nel Mar Baltico. Pesanti bombardamenti russi ancora nella zona di Zaporizhzhia.