Ucraina: attacco a Kryvyi Rih, 6 morti e oltre 80 i feriti

La guerra continua a provocare molte vittime. Nuovi attacchi nella notte, con l’allarme antiaereo in 5 regioni dell’Ucraina. Pioggia di missili sulla città natale di Zelensky, mentre Kyiv lancia droni su Mosca

Sofiya Ruda – Città del Vaticano

Ha superato quota 80 il bilancio dei feriti dell’attacco missilistico che la Russia ha lanciato contro Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, provocando la morte di sei persone. “Kryvyi Rih è in lutto... Sono già più di 80 i feriti dell'attacco russo. Tra loro vi sono sette bambini”, ha annunciato il capo dell’Amministrazione militare della regione di Dnipro.

Missili sull'Ucraina, droni su Mosca

L’allarme antiaereo è scattato in cinque regioni dell’Ucraina. Le forze russe hanno attaccato Kharkiv con droni kamikaze durante la notte, colpendo una scuola. Due piani di un dormitorio sono stati distrutti e i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco dopo lo scoppio di un vasto incendio. Il presidente ucraino parla di “terrorismo” e chiede aiuto all’Occidente per garantire la sicurezza del Paese e rafforzare le sanzioni contro la Russia. Intanto, fonti russe hanno segnalato un attacco di droni sulla città di Mosca, abbattuti dalle difese aeree. Uno si è schiantato su un grattacielo, causando danni, ma nessun ferito. L’esercito russo sostiene, inoltre, di aver respinto un attacco ucraino con tre droni marini contro le sue motovedette nel Mar Nero.

Leggi Anche 31/07/2023 Ucraina, Zelensky: “Importante l’appello del Papa sul grano” Il presidente ucraino prende atto dell’esortazione di Francesco all'Angelus a sbloccare la crisi. Intanto sul terreno nuovi attacchi russi e attacchi di Kyiv con droni su Mosca

L'iniziativa di pace



Sono circa quaranta i Paesi invitati a partecipare ad un nuovo incontro per cercare di portare avanti un’iniziativa di pace per l’Ucraina, appuntamento che si terrà in Arabia Saudita il prossimo 5 agosto e al quale sarà rappresentata anche l’Unione Europea. “Questo incontro è un'opportunità per nuovi contatti con i nostri partner globali e con l’Ucraina in relazione alla formula di pace proposta da Kyiv in vista della convocazione di un vertice di pace globale”, sottolineano fonti a Bruxelles. Al momento allappuntamento non è stata invitata la Russia.