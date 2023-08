Niger, Bazoum: il golpe militare può causare una destabilizzazione globale

L’affermazione è del presidente deposto Mohamed Bazoum. Nonostante sia praticamente in stato d’arresto, l’ex capo dello Stato è riuscito a commentare la situazione attraverso il quotidiano americano Washington Post

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

L’articolo, pubblicato ieri sera sul Washington Post, svela, secondo Mohamed Bazoum, i veri intenti del colpo di Stato del 24 luglio scorso. Il golpe, scrive, potrebbe avere conseguenze “devastanti” per il mondo intero e portare la regione del Sahel sotto “l’influenza” della Russia, attraverso i miliziani che fanno capo al gruppo Wagner. Di conseguenza, continua Bazoum sul Washington Post, “chiedo al governo americano e all'intera comunità internazionale di contribuire a ripristinare l’ordine costituzionale in Niger”.

Golpe: Paesi pro e Paesi contro

Le parole di Bazoum, se confermate dai fatti, descriverebbero, dunque, come la situazione in Niger sia fortemente divisiva nella comunità internazionale, con i golpisti che hanno incassato il favore di Mali e Burkina Faso. Contraria invece gran parte dei Paesi africani, gli Stati Uniti, la Francia e altri Paesi occidentali. La Cina assume una posizione neutrale, esortando le parti in gioco in questo colpo di Stato a risolvere la situazione attraverso il negoziato e il dialogo.

La mediazione

E in veste di concreto mediatore si pone la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas), giunta a Niamey ieri sera per trovare una via d'uscita alla crisi in Niger. Ma i rappresentanti dell’organismo sono ripartiti poche ore dopo senza aver incontrato il capo della giunta, Tchani, autoproclamatosi presidente dopo il colpo di mano militare. Infine, da segnalare le evacuazioni di cittadini stranieri dal Niger. Dopo americani, britannici e francesi, oggi la Spagna dovrebbe concludere il rimpatrio dei propri cittadini.