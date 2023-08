Guerra in Ucraina, quasi mezzo milione di vittime

Il New York Times ha diffuso un nuovo bilancio complessivo dei feriti e dei morti sia da parte russa che ucraina dall’inizio del conflitto. Anche nelle ultime ore sono giunte notizie di vittime, sono almeno sei le persone rimaste uccise durante un attacco con droni sul Donetsk. Intanto, il ministro degli esteri russo dice no a una guerra nucleare, affermando che il possesso di armi atomiche è di natura difensiva contro le minacce esterne

Sofiya Ruda – Città del Vaticano

Si avvicina a mezzo milione il numero totale di soldati russi e ucraini morti o feriti dall’inizio della guerra. A riferire le stime è il New York Times, nel giorno in cui l’intelligence statunitense stima che la controffensiva ucraina potrebbe non raggiungere Melitopol, città chiave del sud-est del Paese occupata dai russi, fondamentale per riconquistare la Crimea, annessa dai russi nel 2014. Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale di Joe Biden, parla di guerra “imprevedibile”, ribadendo il pieno sostegno all’Ucraina. Intanto, secondo fonti russe, le autorità di Mosca e quelle turche starebbero negoziando un nuovo accordo sul grano e in particolare la fornitura di cereali ai Paesi bisognosi in Africa. Il ministro degli Esteri turco, poi, si recherà a Kyiv la prossima settimana per discutere con le autorità ucraine della questione.

Leggi Anche 18/08/2023 Ucraina, a Izyum si lavora per la ricostruzione. L'appello per le scuole La città, occupata nel 2022 per sei mesi dai russi, fa i conti con i gravissimi danni inferti dalla guerra. L’Avsi al fianco dei cittadini per il ripristino degli edifici ...

La situazione al fronte

Nella notte le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina con droni Shahed di fabbricazione iraniana. La maggior parte dei velivoli, partiti dalla regione di Kursk, è stata abbattuta dalle forze di difesa aerea ucraine. Intanto, Mosca ha affermato di aver intercettato sempre nella notte un missile ucraino sulla Crimea e ha denunciato sei morti per gli attacchi sul Donetsk. Il ministro degli Esteri russi, Lavrov, torna a definire, nel frattempo, “inaccettabile” una guerra nucleare, affermando che le armi atomiche sono l’unico “deterrente contro le minacce” verso la Russia. Il Cremlino, intanto, ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il capo di Stato Maggiore Gerasimov, responsabile dell’operazione militare in Ucraina, nel quartier generale di Rostov-on-Don, nella Russia meridionale.