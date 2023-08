Ucraina, attacchi russi ai porti del Danubio

Il porto e gli impianti di stoccaggio del grano nel sud della regione costiera ucraina di Odessa sono stati bersaglio di un attacco con droni da parte delle forze russe. Il ministero della Difesa polacco conferma lo sconfinamento nello spazio aereo del Paese di due elicotteri di Minsk che smentisce

Luca Collodi – Città del Vaticano

Attacchi di droni russi nella notte su Kyiv e su strutture portuali di Odessa, con il divampare di diversi incendi. L'allarme antiaereo è scattato in un totale di 5 regioni ucraine, dove si sono registrati danni ma non vittime. Brevemente sospeso per cause ancora non rese note il traffico sul Ponte di Crimea.

La guerra del grano



Nelle ultime settimane, le forze russe hanno ripetutamente colpito i porti ucraini del Mar Nero, in particolare quello di Odessa, da dove il grano ucraino veniva esportato nel resto del mondo. A seguito degli attacchi, un elevatore, capannoni per il grano, cisterne del terminal merci, magazzini e locali amministrativi sono stati danneggiati o distrutti. Questi bombardamenti sono iniziati dopo che la Russia, il 17 luglio, ha messo fine all'accordo, sotto l'egida dell'Onu e della Turchia, che aveva consentito l'esportazione di 33 milioni di tonnellate di cereali ucraini. Da allora, i piccoli porti fluviali sul Danubio, nella regione di Odessa al confine con la Romania, sono diventati la principale via d'uscita per i prodotti agricoli ucraini. Ma anche questi porti sono ora obiettivi militari.



Romania e Polonia



I "continui attacchi della Russia alle infrastrutture civili ucraine sul Danubio, vicino alla Romania, sono inaccettabili", ha dichiarato il presidente rumeno Klaus Iohannis, secondi il quale "si tratta di crimini di guerra che compromettono ulteriormente la capacita' dell'Ucraina di trasferire i suoi prodotti alimentari a chi ne ha bisogno in tutto il mondo, in collaborazione con la vicina Romania”. La Polonia ha intanto inviato truppe al confine orientale dopo aver accusato Belarus, il piu' stretto alleato di Mosca nella guerra in Ucraina, di violare il suo spazio aereo con elicotteri militari. L'esercito di Minsk ha negato tale violazione e ha accusato la Polonia, membro della Nato, di aver inventato l'accusa per giustificare un rafforzamento delle sue truppe.



Le vittime civili

Le Nazioni Unite hanno registrato, soltanto nel mese di luglio, 143 civili ucraini morti e 605 feriti. Le perdite totali dall'inizio dell'invasione della Russia ammontano a 9.369 morti e 16.646 feriti, sempre tra i civili.