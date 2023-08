Il Gabon come il Niger, i militari annunciano la fine del regime democratico

Alta tensione e clima da golpe in Gabon. I vertici militari hanno annunciato oggi l'annullamento delle recenti elezioni che avevano confermato per il terzo mandato il presidente Ali Bongo Ondimba. Scioglimento delle istituzioni e chiusura delle frontiere

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

E’ un vero e proprio colpo di Stato quello che sta avvenendo in Gabon: nel Paese africano, che ha poco più di due milioni di abitanti, un manipolo di soldati e poliziotti ha annunciato l'annullamento del voto, lo scioglimento di tutte le istituzioni della repubblica e la fine del regime democratico. L'annuncio del colpo di Stato è arrivato poco dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali di sabato, che hanno visto il presidente in carica, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni, ottenere un terzo mandato con oltre il 64% delle preferenze.

Un golpe contro il caos politico e sociale

Intenzione dei golpisti, di cui fanno parte elementi della Guardia Repubblicana, dell’esercito e della polizia, è quello di esautorare un governo irresponsabile e imprevedibile che si traduce in un continuo deterioramento della coesione sociale che sta portando il Paese nel caos. Questo quanto detto in un comunicato televisivo, sulla rete Gabon 24, da uno dei militari golpisti. Altro provvedimento adottato dal sedicente ‘Comitato per la transizione e per il ripristino delle istituzioni’ è la chiusura di tutte le frontiere fino a nuovo ordine.

Preoccupazione nell’Ue

Come per il colpo di Stato militare in Niger, del 26 luglio scorso, anche per il putsch gabonese la comunità internazionale, in particolare l’Unione europea, stanno esprimendo preoccupazione. “E’ una notizia arrivata all’improvviso e, se confermata, è un altro evento che aumenta l’instabilità nella regione. Ma è una questione sul tavolo che discuteremo alla riunione dei ministri”. Sono le dichiarazioni a caldo dell’Alto rappresentante europeo per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa a Toledo.